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    藍白不滿賴清德「雜質說」 律師陳怡凱：對號入座就是心裡有鬼

    賴清德日前在桃園演講時表示，「要用民主加以淬煉，透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。」（資料照）

    賴清德日前在桃園演講時表示，「要用民主加以淬煉，透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。」（資料照）

    2025/06/26 16:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前表示，台灣有8成民眾支持蔡英文前總統「四個堅持」主張，要透過一次次選舉罷免，如打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質。其中「雜質」兩字引起不少藍、白人士批評。針對部分人士批評，律師陳怡凱表示，一句根本沒針對任何人的話也可以這樣對號入座、大作文章，就是自己心裡有鬼而已。說起來，他們倒也還是有身為國賊的自覺。

    賴清德日前在桃園演講時表示，「要用民主加以淬煉，透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。」不料引發部分人士批評不應使用「雜質」兩字。

    對此，陳怡凱在他的粉專「一個律師的筆記本」發文表示，這句話只不過是以鋼鐵冶煉的過程做比喻，有什麼問題？如果「打掉雜質」不能說，那連「去蕪存菁」、「滌瑕蕩穢」這類成語通通都不能講了。「這是哪門子的假掰式語言潔癖？」

    陳怡凱質疑，覺得這句話有問題的人，有同樣關心過大罷免支持者所承受的種種污言穢語嗎？更何況，民主政治的本質，就是在一次又一次的選舉罷免當中去蕪存菁、修正錯誤，這句話不過是用煉鐵的意象把民主制度的本質點出來而已。即使換用別的詞彙，事物的本質也不會改變。不承認這一點，就是不願意面對民主制度的現實。

    陳怡凱最後說，說穿了，一句根本沒針對任何人的話也可以這樣對號入座、大作文章，就是自己心裡有鬼而已。說起來，他們倒也還是有身為國賊的自覺。

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