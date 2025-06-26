王鴻薇批大罷免動用二備金極不合理 周軒：藍白硬推公投花錢就沒事？

王鴻薇26日稱，舉辦大罷免投票可能會動用到二備金，此舉極為不合理。（資料照）

2025/06/26 16:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批順利挺進三階的24件藍委以及新竹市長高虹安罷免案，訂於7月26日投票。國民黨立委王鴻薇今天（26日）痛斥，中選會舉辦大罷免選務支出恐動用二備金，此舉極為不合理，是浪費納稅人的錢搞政治鬥爭。對此，政治工作者周軒列3點反擊，反批王鴻薇又再亂講話！

立法院財政委員會今（26日）審查監察院因辦理國際研討會所提動用第二預備金案，王鴻薇表態支持後，突然話鋒一轉扯到大罷免，質問行政院主計總處副主計長陳慧娟「今天增加二備金不是讓你來做大罷免的，對不對？」陳慧娟答覆，中選會尚未正式提出申請。

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王鴻薇接著指稱，7月26日投票預估支出將近10億，看來一定會動用二備金，只是尚無確切金額，這樣極為不合理，第二預備金應是為災害、緊急政務支出所設，不能拿來浪費納稅人的錢搞政治鬥爭。

對此，周軒今下午在臉書發文，「王鴻薇說二備金不能給政府拿來辦大罷免，這是不合理的。我覺得王鴻薇可能一天不亂講話就不舒服。第一，王鴻薇忘記了，國民黨跟民眾黨一起硬推的『核三重啟公投』，光是一案，就一案，中選會就要花『新台幣11億』的預算去執行。」

「第二，二備金的預算規模是在一年前就編定的，各地方政府的二備金也是，難道主計總處還是中選會，還是藍白執政的地方政府一年前就預測到今年會有大罷免？第三，罷免是憲法賦予公民的權利，公投也是，藍白可以提案發起公投，人民自然也可以依法提案發起罷免，哪有藍白提案的公投花錢就沒事，人民發起罷免要花錢你王鴻薇就意見一大堆？」

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