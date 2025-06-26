違法抄襲至今都沒致歉 綠營勸國民黨725凱道辦道歉大會

民進黨發言人韓瑩表示，選前之夜尊重配合罷團規劃，民進黨會全力提供協助。（資料照）

2025/06/26 16:21

〔記者陳政宇／台北報導〕24位國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨奪下7月25日凱達格蘭大道路權，擬舉辦大型活動宣傳「反罷免」。立法院民進黨團今（26）日表示，國民黨黨部違法犯罪、抄襲，到現在都沒有道歉，到底要先辦造勢大會、還是道歉大會？全民都在等誠摯道歉。

國民黨主席朱立倫今天預告，從投票前黃金週到投票前一晚，甚至黃金週的前一週、前兩週，每週都安排重要活動。將邀請國民黨籍直轄市長、立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等重要意見領袖參加。

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對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，國民黨搶到凱道路權，當然可以合法使用，尊重他們規劃大型活動的安排，但大罷免推動到現在，國民黨連自己黨部違法、犯罪、抄襲都沒有道歉，到底要辦造勢大會、還是道歉大會？全民都在等國民黨的誠摯道歉。民進黨很遺憾沒搶到凱道路權，但會跟著公民罷團規劃活動。

吳思瑤也提到，國民黨立委現在心急如焚、都在顧選區，當薪水小偷不來立法院開會質詢，據她觀察，國民黨立委應當也不樂意與國民黨主席或其他明星級人物踏上舞台，恐怕認為顧選區是最重要的，跟朱立倫站在一起是加分、還是扣分？這問題刺進藍委心裡；被提出罷免的國民黨立委想不想站上舞台？留給他們自己抉擇。

民進黨團書記長陳培瑜則諷刺說，若國民黨立委要動員家鄉長輩，一定要好好照顧，不要讓他們路途奔波、吃到不好吃的便當，也不要讓他們太晚回家。

至於民進黨如何因應？民進黨發言人韓瑩表示，選前之夜尊重配合罷團規劃，民進黨會全力提供協助，接下來罷團所舉辦的護國大繞境，也會呼籲全國黨公職一起參與，共同響應。

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