基隆罷免藍委林沛祥街頭巷戰 廣告看板交鋒

基隆絕沛志工呼籲民眾勇敢站出來投同意罷免票，守護台灣主權。（記者盧賢秀攝）

2025/06/26 16:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕大罷免進入第三階段，距離投票日不到1個月，除了陸戰掃市場、站路口，廣告看板也上架。「基隆絕沛」今天在人來人往的廟口掛上罷免看板「罷免投同意，反共更有力。」林沛祥也在重要路掛上看板，「去投不同意，基隆會更好」。

基隆絕沛在廟口與愛四路夜市口牆面掛上「罷免投同意，反共更有力」看板，上面有傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、黃國昌、習近平、林沛祥等人像，領銜人陳青逸說，這些都是台灣人民最不想要再看到的面孔，因為他們都是聽從傅崐萁的指揮，親共背叛台灣國家利益，民眾不願放任林沛祥跟著傅崐萁在立法院繼續違憲濫權、亂砍預算、親共背叛台灣國家利益！他們會非常勇敢地走完這段路，也相信一定能夠贏。

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市議員鄭文婷指出，真正代表人民心聲的，是來自民間的罷免力量，國民黨可以倒，國家不能倒，7月26日希望市民勇敢出門投票，投下同意罷免票，為了基隆，為了台灣，請大家站出來，請親共立委回家，共同守護台灣主權、民主法治。

林沛祥在孝二路及基金一路等路口掛出多面個人看板，寫著「去投不同意，基隆會更好」，林沛祥說，7月26日投下「不同意罷免」的一票，不只是支持他，更是告訴所有人，基隆不該再被政治撕裂，基隆需要的是穩定、是建設、是一起向前。

基隆絕沛今天在基隆廟口的路口掛上罷免投同意反共更有力的看板。（記者盧賢秀攝）

國民黨立委林沛祥也在基隆重要路口掛上「去投不同意，基隆會更好」的看板。（記者盧賢秀攝）

基隆絕沛今天在基隆廟口的路口掛上罷免投同意反共更有力的看板。（記者盧賢秀攝）

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