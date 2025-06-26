李大維新書發表會 蔡英文肯定以務實態度守住台灣國家利益

前外交部長李大維26日舉辦「和光同塵：一位外交官的省思」新書發表會，回顧四十餘年外交職涯的經驗與觀察。（記者張嘉明攝）

2025/06/26 16:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕前駐美代表李大維舉辦回憶錄「和光同塵」新書發表會。前總統蔡英文錄影致詞表示，李大維從擔任駐美代表到總統府秘書長，歷經多位總統任期，始終以穩健、理性、務實的態度守住台灣的國家利益；前監察院長錢復也說，李大維是上世紀最後20年至本世紀最初20年間，最傑出的外交官。

前駐美代表李大維今日舉辦回憶錄《和光同塵：一位外交官的省思》新書發表會，邀請前總統蔡英文錄影致詞，及前監察院長錢復致詞。李大維說明，寫作這本書的發想，是希望在退休後，趁頭腦還清楚時趕快留下40多年公職生涯的紀錄，有許多反省、思考，或許對未來的年輕人、史學家有參考價值。

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蔡英文透過錄影致詞表示，這本書除了讓更多人能夠一窺外交工作的神秘與真實，還有許多對於國家的制度、國際關係，以及個人角色深刻的反思等描述。

蔡英文指出，外交工作是一項關係到國家整體利益與安全的專業，不屬於任何政黨，李大維的外交生涯就是最好的詮釋，從駐美代表、外交部長，到國安會與總統府秘書長，歷經多位總統任期，始終以穩健、理性、務實的態度守住台灣的國家利益，也幫助政府在複雜的國際事務中，贏得民主夥伴的尊重與信任。

蔡英文也感謝李大維在她擔任總統任內提供許多務實的建議，常常用清晰的判斷與豐富的經驗，協助他們在多面的情勢中掌握全局，做出正確的決策，李大維的低調與穩定，在台灣面臨關鍵的時刻，都發揮了重要的力量。

曾擔任外交部長的前監察院長錢復表示，李大維在上世紀最後20年至本世紀最初20年之間，是40年內最傑出的外交官，李大維一生為國、為社會、為整個人群做了很大的貢獻。

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