尹立估大罷免可罷掉8至10席藍委 陳其邁這樣看

陳其邁希望未來的罷免活動能順利。（記者葛祐豪攝）

2025/06/26 16:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「罷韓四君子」之一的前高市文化局長尹立今天（26日）上午指出，他審慎評估大罷免應該有8至10席能罷掉；對此，市長陳其邁下午回應說，對罷免選情他沒有任何概念，但罷免權是人民權利，跟選舉權一樣重要，希望未來的罷免活動能順利。

大罷免第一批成案的24名國民黨籍立委，將於7月26日投票，尹立今天評估，應該有8至10席能罷掉，花蓮傅崐萁當然是指標，因此「南罷天志工團」將於28日組團前往花蓮聲援；此外，雙北地區幾名罷免連署送件比例達130%至160%的國民黨立委，都有機會罷免成功；他也點名立委得票率未過半的桃園涂權吉、台東立委黃建賓，也可能被罷免。

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對此，陳其邁今天下午受訪時表示，市政還是最重要的工作，高雄市政都已經焦頭爛額。因為高雄市並沒有罷免事情，其實對選情評估，他真的沒有任何概念，也沒有參與罷免的事物，但畢竟罷免權是人民的權利，跟選舉權一樣重要，也希望未來罷免活動能夠很順利進行。

陳其邁強調，人民期待的是一個穩定進步的國會，雖有不同的意見，但涉及國家利益時，各政黨也都能夠拋棄政黨利益，以國家利益優先；第二，當然是地方的建設不能停，而且常常刪減預算，也會牽一髮動全身，畢竟以現有的中央、地方的財政，高雄及很多縣市都需要中央補助，希望立委對地方建設要多支持，這是所有選民的期待，各縣市都一樣。

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