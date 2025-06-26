駁斥媒體報導將任邱議瑩競辦主委 陳其邁：亂放話是最廉價的政治攻防

陳其邁（左）駁斥擔任邱議瑩競辦主委是謠言。（記者葛祐豪攝）

2025/06/26 15:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選競爭白熱化，立委邱議瑩的競選辦公室昨天成立，卻傳出市長陳其邁將擔任主任委員?市長陳其邁今天（26日）下午受訪時澄清是謠言，並批評「這種沒有消息來源的亂放話，是最廉價的政治攻防!」

邱議瑩昨（25）日競辦開幕，陳其邁曾表示，他確實有受邀參加成立記者會，但是「花到人不到」，坦言若去了，其他參選人的競辦成立記者會都要參與，甚至還有早去、晚去問題，相當麻煩，但是祝福的心意不變，希望參與初選的人都能來場君子之爭；但昨天卻有媒體報導陳其邁將擔任邱議瑩競辦主委，引發政壇熱議。

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對此，陳其邁今天下午受訪時無奈表示：「那個是謠言啦」，選舉時的謠言非常多，不希望以訛傳訛，希望初選能夠公平競爭，大家能提出好的政策，讓人民支持。更重要的是，領導者也要具有遠見，能夠提出好的政策，這才是正確的事情，也是市民的期待。

陳其邁說，他看報導也是一頭霧水，解鈴還須繫鈴人，「這種沒有消息來源的亂放話，是最廉價的政治攻防」，他不以為然，希望大家君子之爭，也盼媒體就這些不明來源的消息能夠客觀平衡報導，不管是未來的市長選舉，或各政黨種黨內事務，能夠有更多方意見；也不要說天天都有一些沒有來源的消息就來問他，他也會不堪其擾。

邱議瑩今天於立法院受訪也說，市長室已昨天主動澄清，以市長陳其邁的高度，不適合也不會介入初選。至於總幹事人選，她認為每一個來幫助她的，不管是民意代表或是一般市民，大家都是她的總幹事，希望一起努力，讓高雄更好。

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