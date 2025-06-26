為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    駁斥媒體報導將任邱議瑩競辦主委 陳其邁：亂放話是最廉價的政治攻防

    陳其邁（左）駁斥擔任邱議瑩競辦主委是謠言。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（左）駁斥擔任邱議瑩競辦主委是謠言。（記者葛祐豪攝）

    2025/06/26 15:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選競爭白熱化，立委邱議瑩的競選辦公室昨天成立，卻傳出市長陳其邁將擔任主任委員?市長陳其邁今天（26日）下午受訪時澄清是謠言，並批評「這種沒有消息來源的亂放話，是最廉價的政治攻防!」

    邱議瑩昨（25）日競辦開幕，陳其邁曾表示，他確實有受邀參加成立記者會，但是「花到人不到」，坦言若去了，其他參選人的競辦成立記者會都要參與，甚至還有早去、晚去問題，相當麻煩，但是祝福的心意不變，希望參與初選的人都能來場君子之爭；但昨天卻有媒體報導陳其邁將擔任邱議瑩競辦主委，引發政壇熱議。

    對此，陳其邁今天下午受訪時無奈表示：「那個是謠言啦」，選舉時的謠言非常多，不希望以訛傳訛，希望初選能夠公平競爭，大家能提出好的政策，讓人民支持。更重要的是，領導者也要具有遠見，能夠提出好的政策，這才是正確的事情，也是市民的期待。

    陳其邁說，他看報導也是一頭霧水，解鈴還須繫鈴人，「這種沒有消息來源的亂放話，是最廉價的政治攻防」，他不以為然，希望大家君子之爭，也盼媒體就這些不明來源的消息能夠客觀平衡報導，不管是未來的市長選舉，或各政黨種黨內事務，能夠有更多方意見；也不要說天天都有一些沒有來源的消息就來問他，他也會不堪其擾。

    邱議瑩今天於立法院受訪也說，市長室已昨天主動澄清，以市長陳其邁的高度，不適合也不會介入初選。至於總幹事人選，她認為每一個來幫助她的，不管是民意代表或是一般市民，大家都是她的總幹事，希望一起努力，讓高雄更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播