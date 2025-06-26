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    陸委會關懷中配 邱垂正：繳交喪失原籍證明有困難可反映

    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    2025/06/26 15:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為協助已取得台灣身分的中國籍配偶順利完成繳附喪失原籍證明，陸委會今（26）日在台中1家餐廳舉辦關懷中配活動。陸委會主委邱垂正表示，繳附喪失原籍證明或在台遇到其他困難，均可向陸委會反映，我們都會盡心協助。

    內政部移民署日前發函通知中國籍配偶，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記，陸委會已公布「具結」替代方案，受理日期到6月30日止；邱垂正今天特別到台中，聆聽中配們心聲，同時說明既有的法律規定，以及政府再次提供補繳機會的政策意旨。

    陸委會指出，今天活動現場共有16位中配姐妹出席，包括來自四川的嚴龍仙，在台超過20年，持續扎根營造友善多元社區，關懷服務來自不同國家的新住民。移民署第10屆築夢計畫獲獎者羅慧，同樣來自四川且已考取丙級廚師證照，以美食為媒介推廣四川文化特色。

    陸委會提及，從河南嫁來台灣的楊延輝，多年關懷弱勢長者與貧困家庭，2023年更擔任台中市南區性平大使，積極將性別平等意識的種子植入社區地方土壤。

    另外，陸委會法政處副處長董玉芸、移民署中區事務大隊副大隊長林萬益，以及台中市第一服務站主任王驥也到場關懷，與中配互動熱絡。

    邱垂正提醒，中配姐妹如果已在台設籍，擁有合法而完整的台灣身分，才能安心在台安居樂業生活。陸委會是中配們永遠的娘家與最堅強的後盾，不論是繳附喪失原籍證明或在台所遇其他困難，均可向陸委會反映，我們都會以最大的努力，盡心協助。

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