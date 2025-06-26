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    曝賴總統這句話令他印象深刻 日前大臣小林鷹之：任何時候都不讓台灣孤立

    日本前經濟安全主管大臣小林鷹之眾議員訪團接受媒體採訪，透露賴總統這句話讓他印象深刻。（記者王藝菘攝）

    日本前經濟安全主管大臣小林鷹之眾議員訪團接受媒體採訪，透露賴總統這句話讓他印象深刻。（記者王藝菘攝）

    2025/06/26 15:47

    〔記者方瑋立／台北報導〕日本前經濟安全保障擔當大臣、現任眾議員小林鷹之近日訪台，他今（26）日召開記者會透露，在與總統賴清德交流時，賴總統說「強烈期待日本在維護印太地區和平穩定發揮領導力」，令他印象深刻。他並強調，此行正是為了進一步強化台日之間「歷史、經濟與心靈」三項紐帶（羈絆，日文絆きずな，指厚重情誼），並秉持「在任何時候，都不讓台灣孤立」的信念而來。

    小林今天在我國外交部召開記者會，他表示這次來台訪問，見到了賴總統、前總統蔡英文、立法院長韓國瑜，以及台灣各界人士。他說，日本與台灣共享基本價值觀，台灣是日本多年的朋友與夥伴，能夠睽違7年再次訪台，他感到非常高興。

    日媒詢問和賴總統會談內容，小林指出，雙方會談超過原本預定時間，長達一個半小時，討論廣泛，內容富有成果。他指出，雙方就如何進一步提升台日關係、經濟安全等議題進行了深入交換意見，並針對雙方共同課題進行交流。小林並分享賴總統令他印象最深刻的一句話，即「對印太地區的和平與穩定而言，我強烈期待日本發揮領導力」。

    談及訪台目的與初衷，小林說，作為政治家，他非常重視心靈的「紐帶」，他認為日本與台灣之間有3個重要的紐帶，包括歷史的紐帶、經濟的紐帶，以及心與心的紐帶，而此行正是希望能夠進一步加強這三者。

    他強調，這些紐帶不僅是情誼的連結，也具有戰略上的意義，即「任何時候都不讓台灣孤立」，他正是抱持這樣的信念訪問台灣。

    小林進一步說明，他此行亦透過本身擔任首任經濟安全保障大臣，亦負責自民黨內相關政策事務的經驗，與台灣高層討論建構「非紅供應鏈」的作法，這與日本經濟安全保障政策也有許多共同點，盼能透過深入的討論和交流合作令其具體化。他認為本次訪台很有成果。

    日本前經濟安全主管大臣小林鷹之眾議員訪團接受媒體採訪。（記者王藝菘攝）

    日本前經濟安全主管大臣小林鷹之眾議員訪團接受媒體採訪。（記者王藝菘攝）

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