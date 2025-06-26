傅崐萁批花蓮雙軌跳票 交通部：持續推動沒有撤回、不用炒作

立法院交通委員會今天安排花蓮地區交通考察行程，立委傅崐萁痛批交通部政策跳票，部長陳世凱回應都持續進行中。（記者王錦義攝）

2025/06/26 14:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院交通委員會今天安排花蓮地區交通考察行程，立委傅崐萁痛批交通部對於花蓮的交通建設如雙軌化、市區高架化及快鐵全跳票，並批評台鐵票價漲價欺負花蓮人；國民黨花蓮縣黨部也在地方大刊廣告批評民進黨政府無視花東發展。交通部長陳世凱回應說，花東雙軌、高架化等計畫都還在持續推動中，沒有撤回、取消等問題，像是台東至知本雙軌工程在2027年就要通車，花蓮高架化計畫也是持續中。

部長陳世凱再三強調，鐵路雙軌、高架等並沒有不做，也希望高架能和鐵路雙軌電氣化一起施工，中央、地方目標都是一致要做鐵路雙軌化、高架化，交通部也補助了400多萬給花蓮縣府進行可行性研究，如果地方把這個可行性研究做完，就可以進入綜合規劃的階段；在花蓮比較特殊是因為現在要做雙軌化，所以希望把一些預算都能夠移到這邊，來讓地方的負擔也能夠盡量來減輕，而且明年新的財劃法若上路，中央的錢變少了，未來的縣府也會更加有力量。

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對於前任部長2023年承諾把花蓮七處危險平交道納入花東雙軌，由中央全額補助經費，陳世凱回應說，高架化跟雙軌化一定要一起做，因為如果沒有一起做的話，就會造成雙軌化做完了，又突然又要再做高架，其實會造成經費上浪費。而當時也的確把案子送研議，但是各部會都有意見，認為其他縣市都不是這樣做，在全國都一致性的要求下被退回兩次，現在就是請鐵道局跟花蓮縣政府一起來協商，看計畫上面要怎麼能夠順暢一點，前提是不要去延遲到原本的這個雙軌電氣化。

陳世凱接受媒體訪問的時候說，鐵路立體化的工程，其實交通部也持續再往前推進，未來的計劃的這個預算只會多，不會少，花東鐵軌的這個提速計劃也還在做，所以不像今天地方政黨還買了廣告批中央跳票，其實是沒有這件事情，最近的政治氣氛或許比較緊張，參加過這麼多考察以來，第一次看到政黨還特別動員民眾，有點像政治場，所有建設中央都會努力跟地方政府來配合，但不要把它當作1個政治議題或選舉議題來炒作，這個對地方建設不會有幫助，而且一定會造成負面的影響。

傅崐萁不滿被批政治炒作回擊說，是交通部正式公文提出來說不納入，才有今天的考察，與選舉無關，與政黨無關，傅崐萁批交通部心中滿是選舉、滿是政黨。傅崐萁說，現在要把個預算推到地方配合款，要地方政府來做計畫，等於回到5年前原點，歷任部長及鐵道局長都講得很清楚，這七個是危險平交道，希望中央兩個月內提出來，不是要跟花蓮縣政府來吵到底地方要分擔多少中央要分擔多少，交通主管單位是交通部，絕對不是花蓮縣政府。

縣長徐榛蔚也說，今天其實是很難過，是因為上次接到公文整個所有計畫回到原點，讓花蓮地方心裡有怨氣，10年的計畫到現在又回歸到原點，然後重新再來做，過去兩個院長、兩個部長的承諾，證據都有，等於是中央跳票、失信於人民，今天還是希望中央概括承受，希望交通部長能給花蓮一個承諾。徐榛蔚、傅崐萁也批評台鐵漲價是讓花蓮人遭受非常大的打擊，希望在花東交通未改善前，能優惠花東人。

立法院交通委員會今天安排花蓮地區交通考察行程，立委傅崐萁痛批交通部政策跳票，部長陳世凱回應都持續進行中。（記者王錦義攝）

大花蓮市區內有七個危險平交道地方期盼立體化多年。（記者王錦義攝）

大花蓮市區內有七個危險平交道地方期盼立體化多年。（記者王錦義攝）

大花蓮市區內有七個危險平交道地方期盼立體化多年。（記者王錦義攝）

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