國台辦聲援「反罷免」 吳思瑤：輪不到中國說嘴

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/06/26 14:26

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免將於7月26日舉行投票，中國國台辦呼籲台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄。民進黨今（26日）反批，「到底干你什麼事？台灣談團結，國台辦又有意見？」立法院民進黨團幹事長吳思瑤也直指，這不干中國的事、輪不到中國說嘴，盼台灣人民做好堅定的防禦機制，勿讓中國介選、介罷食髓知味。

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，希望廣大台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄，不讓其圖謀得逞。

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吳思瑤今受訪反批，國台辦的發言到底是神救援、還是豬隊友？相信台灣人民會用意志來證明一切，而台灣的民主制度、公民權利，不管是選舉還是罷免，都不干中國的事，台灣的內政與民主也輪不到中國來說嘴。

吳思瑤強調，過去中國有介選，現在有介罷，希望台灣人民要做好堅定的防禦機制，不要讓中共食髓知味。各界也可以觀察，朱鳳蓮指民進黨操弄司法、打壓在野勢力等說法，是否跟國民黨立委陳玉珍的口徑一致，炮口都對著台灣內部。

民進黨亦透過臉書指出，台灣公民拒絕藍委失職作亂所發起的行動，硬是要操作成政黨對決，國台辦的說法不就證明國民黨已經長成中共的形狀？太荒謬了，民主國家有選舉、有罷免，從來都輪不到一個獨裁的境外敵對勢力說三道四。

民進黨說，這個勢力整天對台灣做些不著邊際的春秋大夢，養一堆惹人生厭的內應，還不如好好面對自己的問題。鄭重呼籲：請中共不要再干涉台灣內政，種種試圖對選舉罷免動手腳的行為，只會讓台灣人更加凝聚團結的意識、反共的意志。

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