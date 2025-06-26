藍委修離島條例掀「6大危機」 罷團籲：罷免下架親中立委

經濟民主連合今偕同多個罷免團體召開記者會，提醒「離島建設條例」修法恐為中共推動一國兩制鋪路，更對台灣的國家安全、台美關係、健保量能及民生經濟等帶來6大衝擊。（圖由經濟民主連合提供）

2025/06/26 14:33

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提案修正「離島建設條例」，引發爭議。經濟民主連合今（26日）偕同多個罷免團體召開記者會指出，該修法恐為中共在金門、馬祖等離島推動「一國兩制」試驗區鋪路，更對台灣的國家安全、台美關係、健保量能及民生經濟等帶來6大衝擊，呼籲民眾透過罷免下架親中立委、拒絕媚共法案。

經民連智庫研究員涂景亮指出，將金馬「特區化」是中國對台統戰的近程目標，中國國家主席習近平2019年便在「習五點」中提出，要率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋；中國2023年更發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，企圖將金馬打造成「一國兩制」樣板，並與廈門、福州融合為「同城生活圈」，作為統一台灣的前置步驟。

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涂景亮進一步分析，藍委此番提出6項「離島建設條例修正草案」，將會帶來6大衝擊與風險。他盤點，金廈大橋開通，將讓解放軍長驅直入，翔安機場成國門；離島自貿區使中國貨洗產地，衝擊台美關係；離島國際醫療掏空健保量能，看病等更久；引進中國豆腐渣工程，金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球都可以；離島中生無上限，出入台灣無法禁；離島企業大免稅，雙北企業呆繳稅。

涂景亮強調，離島賦權與在地化固然為離島發展的重要議題，但透過引進中國廠商、讓離島地方政府不當擴權，或是鬆綁中生入學名額等，終究是飲鴆止渴。依靠中國不僅無法解決離島化的問題，反而產生諸多國安疑慮。

經民連智庫召集人賴中強提醒，中共正透過離島、花東、原住民與地方縣市政府財政等議題，推動台灣「黎巴嫩化」，於現階段癱瘓台灣民選政府運作，並在台建立「灘頭堡」，而「離島建設條例」、「原住民族委員會組織法」及「財政收支劃分法」等修法，正是中共的關鍵法律手段。

此外，罷免王鴻薇「山除薇害」、罷免李彥秀「港湖除銹」、罷免李彥秀「港湖罷銹」、罷免洪孟楷「罷洪！刻不容楷」、罷免張智倫「倫刪立舒」、罷免林德福「無獻清林」、罷免羅明才「拔羅波」、以及罷免葉元之「板橋大刪元」等罷團代表，亦輪番上陣國民黨立委連署提案、協助中共對台滲透，呼籲民眾7月26日站出來投下罷免同意票，支持罷免不適任立委，共同守護台灣的民主與主權。

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