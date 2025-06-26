桃1、桃4聯合罷免總部28日成立 力拚「大罷免，大成功」

罷免立委牛煦庭、萬美玲的公民團體將成立聯合罷免總部。（陳曉煒提供）

2025/06/26 15:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市罷免第1選區立委牛煦庭、第4選區立委萬美玲的公民團體「淘汰牛氓」與「萬罷了沒啦」，預定28日上午成立「聯合罷免總部」，他們發表聲明指出，牛張牙舞爪，萬低調潛藏，前者明目張膽地在國會對異見者拳腳相向，後者用封鎖異見在同溫層取暖的雙面人形象，雖同聲高喊無辜、不該被仇恨罷免，「但他們錯了。」

「淘汰牛氓」罷牛案領銜人、牧師陳曉煒說，國會自從去年開議以來，就荒腔走板、爭議不斷，公民集結在青島東路的青鳥行動，才會演變為如今的大罷免，因為支持罷免的民眾都不忍台灣被藍白兩黨破壞，不願孩子們在充滿恐懼的未來中成長，不願坐視中國藉各種滲透與收買而併吞台灣。

請繼續往下閱讀...

公民團體指出，牛煦庭、萬美玲都不願告訴選民的是：為什麼只強調自己在地方服務了多少樁腳，卻不敢面對作為國民黨投票或舉手部隊的事實；每一項擴權違憲、濫刪預算、破壞體制等親中害台的法案，他們都同意、贊成，從不敢為了台灣而對藍白兩黨說不。

「淘汰牛氓」、「萬罷了沒啦」聯合罷免總部成立大會，將於28日上午10點在桃園區同安街379號舉辦，當天還有「守護後代、反共護台」罷免大遊行活動；公民團體表示，他們沒有政黨動員，更沒領取政黨資源，之所以站出來罷免不適任立委，就是盼帶著一階提議與二階連署的託付，達成「726大罷免，大成功」的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法