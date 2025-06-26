縣府與縣民溝通橋樑 宜縣辦村里鄰長表揚、63人獲獎

宜蘭縣政府辦理村里鄰長及民政人員表揚，共有63人獲獎。（記者游明金攝）

2025/06/26 13:24

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣「114年特優村里長、資深績優村里鄰長及績優民政人員表揚大會」，今天在縣府縣政大廳舉行，共有63人獲獎。代理縣長林茂盛說，感謝村里鄰長及民政同仁站在第一線守護縣民，在地方辛苦耕耘反映民情，他們是縣政府與縣民溝通的橋樑。

縣政府指出，為強化基層組織，發揮村里鄰服務功能，鼓勵民政人員積極推展自治業務，每年都會辦理民政表揚大會，表揚對象分為特優村里長、資深績優村里長、資深績優鄰長、績優民政人員共4類 。

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縣府表示，特優村里長有13人，都極具服務熱忱，主動照護關懷村里民，不遺餘力，其中羅東鎮仁德里林啓東里長、頭城鎮竹安里莊蔭里長、三星鄉行健村張文章村長等3人，同時榮獲縣政府提報內政部特優村里長表揚。

另，連續服務滿20年以上的「資深績優村里長」有4人，分別是宜蘭市建業里李永里長、羅東鎮仁德里林啓東里長、蘇澳鎮朝陽里李順義里長、頭城鎮金面里劉榮華里長，長年深耕村里、奉獻地方。

而連續服務滿20年以上的「資深績優鄰長」有35人，其中4位鄰長服務年資達35年以上。此次表揚年紀最長的鄰長為蘇澳鎮隘丁里吳萬金鄰長，今年95歲，長期為民服務精神令人感佩。

此外，在民政領域長期貢獻深耕的「績優民政人員」，經縣政府及各鄉鎮市公所遴薦，今年有11人獲獎，其中五結鄉公所吳郁璋主任秘書、南澳鄉公所蘇哲堯課長、宜蘭市公所何淑遠課員、冬山鄉公所徐玉樹幹事及宜蘭縣政府民政處羅欣瑩科員等5人，同時獲縣政府提報內政部績優民政人員表揚。

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