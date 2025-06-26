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    邱議瑩推首支競選影片 解密「恰北北」由來

    邱議瑩公布首支競選影片「邱議瑩的每一天」。（邱議瑩競辦提供）

    邱議瑩公布首支競選影片「邱議瑩的每一天」。（邱議瑩競辦提供）

    2025/06/26 14:01

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選參選人、立委邱議瑩成立競選辦公室後，公布首支競選影片「邱議瑩的每一天」，細數從政30年，在選區與國會來回的日子，影片中更解密邱議瑩「恰北北」的由來，讓人會心一笑。

    影片首先以邱議瑩選區開頭，指出她來自高雄最大的選區，面積幾乎佔高雄市的一半以上，每天從清晨到深夜，來回往返於深山與都會之間，只希望能幫深愛的城市多做一些事。

    邱議瑩以往給不少人的印象，停留在「恰北北」一面，影片也回答為什麼「恰北北」，是為了要對抗不公不義。影片列舉的幾個段落，都是邱議瑩在為民爭取權益時，遇到對方推託甚至惡意抵制，一股路見不平的氣勢油然而生，強調這其實是邱議瑩真性情的表現。

    影片也提及，邱議瑩曾經罹癌，康復後已經無所畏懼，人生的志向，是希望能在陳其邁與歷任高雄市長完成的事情上，更進一步讓高雄成為幸福六星城市來源；片尾邱議瑩更親自錄音，強調高雄從重工業到高科技，從文化沙漠到演唱會之城，改變已經發生，希望市民給她機會，在高雄轉型的第二階段，一起努力讓高雄繼續贏。

    邱議瑩幕僚表示，這隻影片是他們每一天的生活，在東九區的行程，點跟點之間往往要半小時以上，還要趕高鐵到台北開會，再回到美濃旗山，但邱議瑩一直都比助理更衝更猛，一天一杯精力湯是真的有效，也對邱議瑩不管是偏鄉需求，或是半導體產業鏈等高科技議題的掌握能力印象深刻。

    影片在社群媒體公佈後，網友們也紛紛留言「唯一支持邱議瑩」、「短髮比較nice」、「瑩領高雄」等各種諧音梗也不少，更有人說「真性情讚，對抗不公不義本來就不用客氣，就是愛這樣的邱委員啦！邱議瑩則表示，希望能透過這隻影片，和老朋友一起回想打拼的日子，讓新朋友能更認識她。

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