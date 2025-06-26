民眾黨要辦百場重啟核三公投座談 行政院相關規劃再等等

核三重啟公投將於8月23日投票，官辦辯論會8月7日舉行，民眾黨已預告要舉辦百場座談會，對行政院作為反方，是否有因應作為？對此，行政院發言人李慧芝今（26）日在院會後記者會表示，相關進度與規劃會按照中選會擬定的期程做進一步的討論跟安排。（圖由行政院提供）

2025/06/26 14:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，官辦辯論會8月7日舉行，民眾黨已預告要舉辦百場座談會，對行政院作為反方，是否有因應作為？對此，行政院發言人李慧芝今（26）日在院會後記者會表示，尊重中選會的安排，相關進度與規劃會按照中選會擬定的期程做進一步的討論跟安排。

李慧芝表示，這次核三重啟公投的題目是「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」，確保核能發電機組的安全，一直都是國家對於人民最基本最重要的責任之一，這是政府本來就在做的事。

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李慧芝說明，核三廠執照已經到期，沒有直接運轉的空間，就算有延役的需求，國家也會以國人安全為優先，以國際的標準來進行必要的檢查跟評估。

李慧芝指出，現階段行政院會依照賴總統所揭示的二次能源轉型目標，持續發展多元綠能包括太陽光電、離岸風電、地熱等，逐步提高綠電供電比，同時會推動深度節能。

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