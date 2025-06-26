立院財委會審查監院議案 王鴻薇歪樓稱：中選會動用二備金極不合理

立法院財政委員會26日審查監察院第二預備金支應案，國民黨立委王鴻薇（左）向行政院主計總處副主計長陳慧娟（右）詢問中央選舉委員會是否已申請擬動支二備金，並批評此舉極不合理。（圖取自國會頻道）

2025/06/26 14:09

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院財政委員會今（26）日審查監察院因辦理國際研討會所提動用第二預備金案。國民黨立委王鴻薇表態支持，但話鋒一轉，指稱中央選舉委員會即將於7月26日舉行的「大罷免」選務支出恐將動用二備金，她痛批此舉極為不合理，強調第二預備金應是為災害、緊急政務支出所設，不能拿來浪費納稅人的錢搞政治鬥爭。

王鴻薇表示，雖然目前立法院已有廢監察院修憲的規劃，但若能在台北辦理國際研討會，750萬元的經費動支仍願支持。不過，她話鋒一轉，詢問行政院主計總處副主計長陳慧娟，「今天增加二備金不是讓你來做大罷免的，對不對」？

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王鴻薇說，今年第二預備金總額80億元，比去年74億元增加6億元，當初同意增加的用意是考量極端氣候可能帶來災害，政府需要有彈性資源應變。對此，陳慧娟答覆，中選會尚未正式提出申請，但已有預先反映動支需求。

王鴻薇指出，由於7月26日即將舉行罷免案，而原本規劃罷免40名立委，後來縮減為約25名立委加1名縣市首長，預估支出仍將近10億元。她批評，看來一定會動用二備金，只是尚無確切金額，這樣動用二備金「極為不合理」。

王鴻薇強調，編列80億元二備金並非任其濫用，是為了讓行政院有一些緊急性的政務支出，或者處理災損、國際研討會等，而非來浪費納稅人的錢來搞大罷免、政治鬥爭，這一定要合先敘明。

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