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    徐巧芯街頭反罷免宣講 胡采蘋曝現場冷清情況

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/06/26 14:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免國民黨立委將進入三階投票，第一波將於7月26日進行投票，財經網美胡采蘋稍早表示，剛剛開車經過八德路，旁邊有人在講大聲公，轉頭一看，赫然發現是徐巧芯帶著一排志工在宣講，旁邊沒有任何民眾，感覺比大罷免街頭宣講冷清很多。

    胡采頻指出，前幾天問彩妝師是否支持大罷免，對方說她們那邊沒有要被罷免的人，所以不太關心這件事情，彩妝師問胡采頻的選區是誰她回徐巧芯，沒想到平日非常乖巧、很少發表意見的彩妝師同學，這次竟然很有意見：「天哪！徐巧芯真的很討厭，欺壓連署商家，還去查他們水表，立委的權力真的亂用，就是一個仗勢欺人耍官威的人。」

    胡采蘋續指，所以就連一般不太發表意見的默默的彩妝師同學，都對這些行徑懷抱強烈的情緒，也很敏銳的察覺到徐立委經常仗勢欺人的特質，之前在議員時期她就欺壓過開她違停罰單的基層警員，現在當了立委，開始欺負國軍，凍刪國防部預算，叫海鯤艦浮起來再說。

    胡采蘋直言，給了更多權力，也就給了徐巧芯更大欺壓基層的權力，今天落得在街頭宣講無人問津的下場，其實是反映了一般人的感受，徐巧芯真的德不配位，德行配不上如此的政治權力，懇請信義區民眾站出來，7月26日罷免徐巧芯，為基層軍警、為國艦人員討回公道，我們信義區值得更好的人。

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