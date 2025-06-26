地方補助、國際交流雙雙受害 賴惠員批藍白政治性惡刪預算

立法院財政委員會民進黨籍召委賴惠員26日質詢痛批藍白政治性刪減預算，令政府地方補助款、國際交流雙雙受害。（賴惠員辦公室提供）

2025/06/26 13:55

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院財政委員會今（26）日審查監察院第二預備金支應案。民進黨籍召委賴惠員說，藍白為了政治操作大砍中央預算，導致地方補助與國際交流「雙雙受害」，不僅破壞財政公平，更重創國家形象與國際人權。她要求相關部會務必回歸專業評估，盡速修正不公，維護人民權益。

賴惠員質疑，儘管第一季GDP成長率高達5.48%，主計總處卻以「對等關稅不確定性」為由，將全年成長率由3.14%再下修至3.10%，為何要用尚未成形的關稅變數就把下半年前景全面打回保守估計。

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副主計長陳慧娟答覆，海外關稅談判結果未明，只能先採較審慎的估值，但承諾未來將「滾動檢討」，隨時修正數據以反映最新情勢。

提及地方財政，賴惠員痛批藍白惡刪預算，導致統籌分配稅款與一般性補助款遭「齊頭式」削減，台南市在六都之中「分配金額最少，增幅也最低」，而今年一般性補助款更被統刪 27%，對台南、高雄、彰化、屏東等弱勢縣市造成沉重打擊。

賴惠員要求，主計總處必須檢討「地方補助辦法」，將「財政均衡」明列為核心分配原則，並公開地方協商紀錄，避免富者更富、弱者更弱的惡性循環。

國際交流部分，賴惠員表示監院今年業務費竟被刪高達96.5%，整體預算更超刪2596萬元，迫使監察院不得不提前動支750萬元第二預備金，才能艱苦籌辦年底「第37屆APOR監察使年會暨人權國際研討會」。

賴惠員批評，藍白口口聲聲要提升國際能見度，卻用政治手段阻撓人權交流活動，才是真正的國際笑話。監察院代理秘書長王增華回應，會再檢討書面報告不足之處，並公開經費需求細節以利審查。

她強調，財政移轉關係地方建設，國際交流攸關台灣形象，這一切都源自預算審查的專業性，請藍白停止「為刪而刪」的政治羞辱，別讓地方建設受阻、讓台灣在國際蒙羞。

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