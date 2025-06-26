為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免避風頭？兩湖論壇杭州開幕 南投縣長許淑華首度缺席

    南投縣長許淑華。（資料照）

    南投縣長許淑華。（資料照）

    2025/06/26 13:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕第17屆日月潭、西湖「兩湖論壇」25日在中國杭州登場，在國民黨立委面臨大罷免壓力下，南投縣長許淑華就任以來首度缺席，由南投副縣長王瑞德率團參加。杭州市長姚高員致詞聲稱，九二共識為兩湖論壇基石，「兩岸一家親，杭州南投親上加親」。

    兩湖論壇於25日至28日召開，開幕式及主論壇25日在西湖畔的浙江賓館登場，今年主題為「文牽兩岸、同心共融」，今天下午中共安排南投縣府一行在杭州市內參訪。

    南投縣副縣長王瑞德在開幕式致詞表示，今年在兩岸交流更為縮緊的情況下，我們算是比較順利的一個團，雖然說比較順利，也是在禮拜一下午（23日）才收到正式核准的公文，其他的團就沒有那麼順利，所以我們非常珍惜。

    國台辦昨日剛宣布，台灣「首來族」申辦台胞證免收證件費用。王瑞德提及，「我總是希望不曾辦過台胞證的青年朋友們，甚至年紀更大的世代能夠來大陸多交流」。

    杭州市長姚高員則說，今年網紅「館長」中國之旅到杭州觀展，通過直播鏡頭，讓島內民眾，特別是島內年輕人真實感受到杭州歷史與現代交流的精神。

    姚高員指出，以「九二共識」為基石的「兩湖論壇」是兩地民眾交流交往的橋梁，是海峽兩岸城市交流合作的樣本。「兩岸一家親，杭州南投親上加親」，杭州將始終堅持九二共識，與南投相支持、相配合、相向而行。

    今年兩湖論壇亦簽署3項合作備忘錄，分別是明康匯生態農業集團與南投縣青農聯誼會簽署「兩地茶葉產業交流合作備忘錄」，杭州市慈善總會與南投縣五顯友心會簽署「兩地賑災救助合作備忘錄」，浙江大船文化發展與南投舞蹈團簽署「兩地文化產業交流合作備忘錄」。

    知情官員今日受訪表示，許淑華並未申請要去兩湖論壇，南投縣政府的申請案，只有副縣長、局長等少數幾個人。這團主要是過去賣農產品，有些茶商會跟著縣府過去，民眾赴中是不用申請的，所以不知實際有多少人過去參加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播