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    軍人加薪案不覆議？ 行政院今院會未處理

    藍白立委10日聯手表決三讀通過「軍人待遇條例修正案」，行政院今（26）日院會並未處理覆議案，被問到是否不覆議？行政院發言人李慧芝僅表示，會慎評估下一段的救濟方式。（記者鍾麗華攝）

    藍白立委10日聯手表決三讀通過「軍人待遇條例修正案」，行政院今（26）日院會並未處理覆議案，被問到是否不覆議？行政院發言人李慧芝僅表示，會慎評估下一段的救濟方式。（記者鍾麗華攝）

    2025/06/26 12:33

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白立委10日聯手表決三讀通過「軍人待遇條例修正案」，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元，行政院當時表示將採取合法合憲的救濟。而立法院已在19日把修正案送到行政院，覆議期限至28日，行政院今（26）日院會並未處理覆議案，被問到是否不覆議？行政院發言人李慧芝僅表示，會慎評估下一段的救濟方式。

    行政院長卓榮泰13日在院會表示，立法院日前三讀通過對國軍加薪案，再次違背「預算法」第91條、「財政紀律法」第5條，及相關憲法解釋精神，在審查涉及歲出大幅支出的法律案時，未正式徵詢行政院意見。這樣的案例已一而再、再而三發生，此次通過的加薪案，不僅違憲、違法，也違反政府財政結構及財政能力，因此行政院必須在未來採取適當、合法、合憲的救濟。

    被問到是否覆議？李慧芝今在院會後記者會表示，行政院在19日收到立法院修正「國軍退除役官兵輔導條例」與「軍人待遇條例」的函文，現由政委跟專家學者對條文內容爭議研議，行政院會審慎評估下階段的救濟的手段。

    媒體追問，提出覆議期限落在6月28日，但今天院會沒有提出覆議案，由於明天是最後一個上班日，後續會是開臨時院會還是直接走釋憲的程序，或是不提覆議？李慧芝僅表示，會慎評估下一段的救濟方式。

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