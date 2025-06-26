國民黨散布「統一」如雜質、毒素 曹興誠：用大罷免堅決說NO

前聯電董事長曹興誠26日出席「護國大遶境」活動宣布記者會，號召民眾一同參與。（記者張嘉明攝）

2025/06/26 12:12

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德在「團結國家十講」第二講提及，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，引發在野黨不滿。聯電創辦人曹興誠今日受訪時直言，中共、國民黨今天試圖侵害台灣基本人權、散布兩岸統一的想法，這就是思想的雜質與毒素，台灣要藉由大罷免對統一說NO，堅決反對。

曹興誠表示，民進黨在一開始不支持大罷免，是謹守執政者的風範，當罷免到了第三階段，支持罷免就是民進黨的義務、不可逃脫責任，賴總統的「雜質說」不是針對人，但在思想上，台灣確實有太多雜質，就是由中共透過國民黨在台灣散布錯誤的想法，比如國民黨與共產黨一口同聲說兩岸要統一，這就是思想的雜質。

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曹舉例，統一是違反人權的，宛如隔壁鄰居一天到晚在牆上打洞，說要過來跟你分財產、共同生活、管你的家務，這就是統一，且不尊重人權、生命與自由。在美國，若沒有經過同意闖入別人家，可以被當場擊斃，亦即「城堡法」。

「台灣每個人的家庭都是自己的城堡，沒有經過同意，共產黨不能進來，這是我們的基本人權！」曹興誠強調，中共和國民黨今天試圖侵害台灣基本人權，這就是思想的雜質與毒素，台灣要藉由大罷免對統一說NO，堅決反對。

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