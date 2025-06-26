中國操作以伊衝突「平行世界」 鋪陳「賴清德慌了」劇本

伊朗的濃縮鈾據信主要儲存在伊斯法罕，當地設有1座轉換設施，可將鈾轉化為 可供離心機進一步濃縮的形式。（路透）

2025/06/26 13:10

〔記者陳昀／台北報導〕美軍上週末發動「午夜之錘」行動空襲伊朗核設施，美國總統川普並率先宣布以色列與伊朗達成停火協議，戰局告一段落。不過，我國國安單位發現，中國趁勢發動認知戰，透過數以千則有系統的敘事操作，營造「以色列慘敗、伊朗勝利」的平行現實，進一步編織「賴清德慌了」、「下達逃跑命令」等劇本，意圖改變大家的認知。

國安人士指出，根據一般國際認知，以色列和美國在以伊衝突相對佔上風，中國上週卻大量發動「與眾不同」的訊息操作。首先，中國官方媒體如合肥市廣播電視台、湖北日報等，都在社群平台宣傳以色列在戰事中「損失慘重」，伊朗「警告美國將更猛烈回擊」、「揮舞國旗慶祝勝利」等，並有大量相同標題「中東局勢，伊朗導彈持續反擊以色列」但不同內容的影片，在快速傳散「以色列趨於劣勢」的敘事。

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我國安單位也發現，中國利用我國媒體的影音作為內容農場素材，像是親中媒體集團的節目，引述親中名嘴聲稱「B2在哪起飛，解放軍早已掌握」、「伊朗贏了、以色列輸了」、「以伊停火都是演戲、川普丟臉、美商撤離以色列」等言論，甚至宣稱以色列沒辦法對抗北斗（中國GPS），不斷輸出中國敘事。

國安單位掌握，中國不僅輸出特定國際戰爭觀點，還將其與台灣政局連結操作，6月19日以後，中國社群平台開始大量出現透過以伊衝突轉向攻擊我國總統賴清德的言論，包含「賴清德看得怵目驚心」、「中東局勢升級，賴清德慌了、下達緊急命令」、「大陸收台時機來了」等說法。

該人士說，不僅如此，「海峽導報」還分享親中名嘴宣稱「賴清德十分害怕『斬首行動』」，甚至有親中名嘴在節目上說「解放軍外銷版武器就那麼強，自用版的不敢想」，意在恫嚇「自用版」是武力對台，但也不忘幫中國講話「大陸撤僑不忘台灣，體現兩岸一家親」，持續進行兩岸統戰話術的包裝。

國安人士指出，在中國最多人看的「B站」搜尋「以色列」3個字，就會看到「以色列賣慘、停火，以色列上空被空襲、被轟炸」，中國正活在以色列輸掉的平行世界；與此同時，中國也拿我國7月登場的「漢光演習」，宣稱賴清德正在演練逃跑路線，這也是自蔡英文總統時期就會有的既定操作，今年甚至還晚了一些。

國安人士表示，中國近期花很大力氣，每天數以千則的訊息操作處理「以色列完蛋了」的認知作戰，試圖跟中國國民說服什麼，當中也涵蓋英文資訊，顯示中方試著在國際投放，意圖改變國際社會對以伊衝突的認知，背後意圖值得觀察。

該人士提到，北京19、20日以所謂「戰備警巡」為名，出動數十架軍機擾台，並由中國國防部發表強烈措辭的聲明，將台海視為「內水」，在中東局勢緊張之際，中國這些行為很明顯是企圖以在印太的軍事投射，為中國的友方例如伊朗緩和壓力。

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