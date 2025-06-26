傅崐萁是大罷免指標 南罷天志工團本週末前進盼「光復花蓮」

南罷天志工團本週末將前進花蓮，高雄綠營10多位民代出面力挺。（記者葛祐豪攝）

2025/06/26 12:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大罷免第一批成案的24名國民黨籍立委，花蓮傅崐萁被視為指標，「南罷天志工團」今天（26日）宣布將於本週六（28日）組團30人前往花蓮聲援；10多位高雄綠營立委及議員，今天也站出來力挺，疾呼花蓮是指標，盼用罷免韓國瑜的經驗把傅崐萁罷免掉「光復花蓮」!

「南罷天志工團」今天舉行「高雄相挺花蓮，民主不缺席」記者會，出席的除了「罷韓四君子」尹立、張博洋，立委李柏毅、許智傑、賴瑞隆親自現身，邱志偉與李昆澤則由執行長代表，還有高雄市議長康裕成及10名議員出席力挺，宣布挺花蓮的罷免行動正式啟動。

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尹立強調，2020年罷免高雄市長韓國瑜得到各縣市助力，「我們是全台最有罷免經驗的團隊，會出發到各地聲援大罷免」，28日前進花蓮，這不只是花蓮的罷免，更是對抗國會濫權、守護民主的全民行動。

李柏毅指出，立法院長韓國瑜說，大罷免如果成功，台灣民主一場空；其實是「如果2020年罷免韓國瑜沒成功，高雄發展才是一場空」。這次花蓮是指標，希望用罷免韓國瑜的經驗，把傅崐萁罷免掉，把中國同路立委都罷免掉。

許智傑說，「罷免傅崐萁們就是罷免黃國昌」，就是恢復國會正常運轉，這陣子毀憲亂政的最大罪魁禍首就是傅崐萁與黃國昌。

賴瑞隆表示，藍白立委取得國會多數，癱瘓台灣，背後其實有中共的影子。這1年來國會亂象，讓人民憤怒，大罷免關係台灣的未來，他前天到花蓮聲援，感受到改變的氣氛出來了，就像5年前的罷韓風潮，促成93萬9千人投下同意罷免。他呼籲花蓮人勇敢站出來投下罷免票，「罷免是愛、守護台灣!」

「南罷天志工團」強調，這不只是花蓮的事，就像當年罷韓，不只是高雄的事，而是全台的事。「 民主不是選舉時才被想起的口號，而是在每一次民意遭踐踏時，我們是否願意再次站出來的選擇」，如今要把這份力量帶到花蓮，因為這場罷免，對抗的不只是個別不適任立委，而是面對整個濫權失控、踐踏民意的國會結構性危機。

「南罷天志工團」代表Ashley補充說，28日一早8點在高雄車站集合出發，約有30人，當天花蓮有一場小遊行，接著下午3點起，會在「石來運轉廣場」舉辦活動到晚間9點，南罷天志工會配合活動站路口及幫忙宣講。

罷團及高雄綠營民代期盼「光復花蓮」，左二為罷韓四君子尹立。（記者葛祐豪攝）

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