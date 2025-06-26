北市府又出包？台北設計獎徵件信「全簡體字」 蔣萬安這麼說

市長蔣萬安今被問及該議題時回應，局處已清楚說明，後續也已進行改善。（記者王藝菘攝）

2025/06/26 13:31

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台北設計獎「徵件信全簡體字」產發局致歉：語言設定錯誤

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市產發局近期舉辦的台北設計獎正持續徵件，卻有不少建築設計師與團隊收到全文簡體字的推廣信件，甚至被誤會為詐騙信，引發批評。產發局昨已先火速致歉，市長蔣萬安今（26）日再被問及該議題時則回應，局處已清楚說明，後續也已進行改善。

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由產發局主辦的台北設計獎，報名期間自4月28日至7月31日向全球設計師徵件。不過近期卻有設計師收到「全簡體中文」的活動徵件推廣信函，事後並將該離譜經歷曝光在社群平台，隨即引發網友熱議。

執行單位中國生產力致歉聲明指出，台北設計獎具國際指標性的設計競賽，官方徵件簡章提供六種語言版本，以利全球設計人參與。然本次推廣郵件中，因內部資料名單部分標籤錯置，導致部分設計師或團隊收到不符合語文版本的廣宣內容，目前已啟動修正作業，同時針對內部作業流程進行檢討與優化，確保台灣的推廣訊息統一使用繁體中文。

產發局表示，台北設計獎委託中國生產力中心執行，主辦單位近日寄送徵件資訊時，語言版本出現設定錯誤，導致部分公司收到簡體中文版本的郵件，後續已要求CPC清查並重新寄送正確資訊文宣，並強調將嚴肅看待處理本案，同時依據契約進行懲處。

針對台北設計獎徵件信函簡體字疑慮，蔣萬安今被媒體追問時回應，產發局已經很清楚說明，局處後續也即刻進行相關改善。

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