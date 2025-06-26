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    首頁　>　政治

    籲賴清德合體造勢！曹興誠：立法院在中共手裡別幻想順利執政

    前聯電董事長曹興誠參加「護國大遶境」活動記者會，並邀請賴清德總統參與造勢，喊話「作為執政黨要把國家執政權拿回來」。（記者張嘉明攝）

    前聯電董事長曹興誠參加「護國大遶境」活動記者會，並邀請賴清德總統參與造勢，喊話「作為執政黨要把國家執政權拿回來」。（記者張嘉明攝）

    2025/06/26 13:18

    〔記者林哲遠／台北報導〕「大罷免」首批24位國民黨立委成案，將於7月26日投票，「反共護台聯盟」今（26）日召開記者會宣布將於7月4日起展開為期16天的全台「護國大遶境」活動。罷免國民黨立委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠也在會中呼籲，希望能商請總統賴清德出來參與他們最後的造勢，作為執政黨要把國家執政權拿回來。

     

    曹興誠表示，他希望能商請總統出來一起參與他們最後的造勢，現在已不是要規避藍綠對立、憂讒畏譏，現在是民進黨責任，作為執政黨要把國家執政權拿回來，不能立法院在中共手裡還幻想順利執政，希望賴清德總統最後能站出來跟他們一起。

     

    針對國民黨搶到罷免投票前一晚，7月25日的凱道路權，曹興誠直言，國民黨搶到凱道，說不定那天下大雨，是有天意的。罷免理由已非常清楚，國民黨反罷免卻提不出任何理由，只會稱賴清德要消滅反對黨等歪理，他已經給機會送給國民黨團總召傅崐萁、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨主席朱立倫出來辯論，辯論邀請函。

    曹興表示，國民黨有這麼好的機會能夠對質，居然拒絕了，就宛如打官司的時候、被告拒絕說明他們有何冤屈，呼籲傅崐萁、趙少康、朱立倫出來說清楚，跟他與民進黨立委沈伯洋辯論。

     

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