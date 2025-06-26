曹興誠籲賴清德合體罷免造勢 吳思瑤：黨主席身分出席合宜

兼任民進黨主席的總統賴清德出席罷免造是與否，備受關注。（資料照）

2025/06/26 11:52

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免決戰倒數一個月，前聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠今（26日）呼籲，盼兼任民進黨主席的總統賴清德站出來與罷團合體造勢。對此，民進黨發言人韓瑩回應，賴清德對公民團體發起的罷免行動皆持尊重與肯定立場；立法院民進黨團幹事長吳思瑤則表示，賴已明確指示黨公職全力協助罷團，她尊重其出席與否的決定，但若以黨主席身份參與是合宜的。

反共護台志工聯盟今天召開記者會，公布「護國大遶境」活動規劃，媒體關切賴清德最後是否出席造勢。曹興誠直言，他當然希望總統出來一起合體造勢，商請總統參與最後的造勢，現在已非規避藍綠對立、憂讒畏譏的時刻，而是民進黨做為執政黨的責任，要把國家執政權拿回來，若立法院在中共手裡，還意圖順利執政就是幻想。

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對此，吳思瑤表示，總統兼任民進黨主席，已經以黨主席身分清楚下達指令，要求黨中央配合罷免團體，協助大罷免邁向成功的最後一哩路，要求黨中央、乃至各地黨公職協力，這也是賴清德的作為及立場。

吳思瑤進一步說明，民進黨認同這不是政黨對立，更是國家存亡和民主防禦。賴總統近期發表的「團結國家十講」，也是從相同角度訴諸民主防禦和守護國家的重要性，這也是總統已經在做的事。

吳思瑤也認為，賴總統最終會否參與罷團或黨部所舉辦的活動，她尊重總統的決定；不過，賴若能以民進黨主席身分，在最終時刻出席相關造勢活動，這也是合宜的，因為這是守護民主的關鍵一役，她尊重總統、罷團及黨部的規劃。

至於是否規劃賴清德出席造勢？韓瑩說明，賴總統一直以來對於公民團體發起的罷免行動皆持尊重與肯定的立場，近來的團結國家十講中，更提到台灣的民主價值即是透過不斷地選舉罷免等民主制度，淬鍊出如今的民主成果，民進黨同樣希望，所有反共保台的意識能夠成為團結國家的最大公約數。

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