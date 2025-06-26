藍白擬聯手廢監院！藍：講歷史沒有用 綠：先修黨章再談修憲

立法院財政委員會26日審查監察院第二預備金支應案，成為朝野立委「廢監」攻防戰場。（圖取自國會頻道）

2025/06/26 13:52

〔記者方瑋立／台北報導〕藍白聯手提案修憲廢除監察院，今（26）日立法院財政委員會審查監院請求同意動用第二預備金時再掀辯論。民進黨立委鍾佳濱說，國民黨若要廢除考、監，請先修黨章，再來談修憲，國民黨黨章寫明「奉行五權憲法」，2021年修憲委員會提到廢考監，14名藍委3次會議全數缺席。他質疑，國民黨現又主張廢除監院是真心的嗎？黨主席朱立倫要不要改黨章？

監察院長陳菊今（2025）年爭取到在台灣主辦第37屆紐澳及太平洋地區監察使（APOR）年會暨人權國際研討會，由於該預算遭到全數刪減，今天與行政院主計處一同赴立法院財政委員會報告，盼動用第二預備金750萬元以利活動順利舉行。根據監院報告，我國於1994年8月以「中華民國監察院」加入國際監察組織（IOI），並成為具投票權之正式會員，會籍隸屬紐澳及太平洋地區。

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藍主張「優化」監察權 吳宗憲：講歷史沒有用

不過，議案審查又成「廢監」戰場，國民黨立委吳宗憲質詢說，雖然他支持監察院動支750萬元預算舉辦國際會議，但對於民進黨講「歷史故事」，他認為這次邏輯錯誤。「講歷史沒有用」，他說，國民黨認為「優化」監察權行使，可從「廢院移權」，即廢除監察院、監察權移交立法院，或者「留院回歸民意機關」，以直接或間接民選的方式選舉監委，這都是可以討論的。

吳批評，民進黨過去高喊廢考監，如今卻對監察權「捨不得放掉」，他質疑民進黨才態度反覆，並呼籲外界勿再誤導國人，應正視當前改革方向。

藍修憲委員2021年全數缺席 黨章寫明「奉行五權憲法」

鍾佳濱則說，民進黨早於2021第10屆立法院即成立修憲委員會，主張刪除「憲法增修條文」第6條、第7條，廢除考、監，召委包括柯建銘、劉世芳與蔡適應等人，但當年國民黨14位修憲委員竟三次全數缺席、不敢面對。

他質疑，如今國民黨又與民眾黨聯手提案廢監，是否是真心改革，還是選舉操作？更何況國民黨黨章至今仍明文寫著「奉行五權憲法」，現在要修憲廢監，黨主席朱立倫是否要修黨章？

「先修黨章再談修憲」，鍾佳濱批評，民眾黨高喊憲政改革，但連署人數仰賴「富爸爸」國民黨提供，國民黨內更有部分委員連署後又撤簽，讓人懷疑誠意何在；尤其國民黨的組發會被爆出涉及偽造或冒名連署，連副主任都遭到司法調查。他嘲諷此舉形同「不怕死的碰上不知死活的」，根本是在挑戰社會對修憲的嚴肅期待。

鍾強調，民進黨從未反對監察制度改革，但主張「廢止前應守法守憲、維持運作」，且「人權保障不能少，貪官汙吏跑不掉」 ，包括國家人權委員會、公職人員財產申報等業務，都需配套延續。

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