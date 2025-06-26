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    衝刺大罷免從花蓮出發！「反共護台聯盟」7/4起遶境全台16天

    前聯電董事長曹興誠（中）等罷團成員26日召開記者會，宣布「護國大遶境」活動，號召民眾一同參與。（記者張嘉明攝）

    前聯電董事長曹興誠（中）等罷團成員26日召開記者會，宣布「護國大遶境」活動，號召民眾一同參與。（記者張嘉明攝）

    2025/06/26 12:11

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免第一批成案的24名國民黨立委，將於7月26日投票，「反共護台聯盟」今（26）日由罷免國民黨立委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠領銜召開記者會宣布，由聯盟發起、民進黨響應的「護國大遶境」活動，將於7月4日自花蓮出發，展開為期16天的全台遶境活動，號召全國民眾一同加入守護台灣民主、為民主護駕的行列。

    反共護台聯盟指出，「護國大遶境」活動7月4日週五從花蓮誓師出發，將召集全國31罷區罷團代表，統一授護國戰旗，象徵這次「大罷免、大成功」行動，展開大罷免、大成宮的最後一哩。花蓮出發後車隊將持續往南向台東邁進，以順時針方向遶全台一周，最後預計於7月19日週六終點在台北青島東路，回到去年十萬青鳥行動的起點，向全國發出要改變國會的意志。

    聯盟說明，護國大遶境以一台大LED卡車加上小宣傳車為主體，組成「反共護國號」進行全台各縣市車隊掃街，並且輔以市區徒步的方式，要讓不僅是在罷區遶境，車隊也將經過非罷區（屏高南嘉）做定點造勢，希望全國同胞一同來為這場「大罷免」行動祈求順利平安，並在最後達成「大成功」的目標。

    「保台不限罷區、護國沒有分區，人人都是保台香燈腳！」聯盟呼籲，這場護國大遶境的活動，他們號召全國國人同胞一同加入，顧及夏日天氣炎熱，護國遶境每天將以車隊掃街為主，每日選擇早晚各一場徒步掃街，歡迎每位保台香燈腳，發揮創意，展現護國的意志。而未能參與繞境的支持者，也能在遶境的沿線設置加油站，為遶境車隊以及參與徒步掃街的保台香燈腳們加油打氣。

    此外，聯盟補充，本次活動特別設置「大罷免大成宮」LINE官方帳號，不僅提供罷免相關資訊，也特別設置「護國大遶境」活動專屬頁面，讓所有參與活動的民眾可以即時查閱當日遶境路線、直播實況，以及線上小活動，透過虛實整合，讓民眾無論是在線上或是線下都能一同來參與這項遶境活動。

    罷團26日召開「護國大遶境」活動宣布記者會，號召民眾一同參與。（記者張嘉明攝）

    罷團26日召開「護國大遶境」活動宣布記者會，號召民眾一同參與。（記者張嘉明攝）

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