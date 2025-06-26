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    揭藍白喊延會卻搞消失惡行 林楚茵：韓國瑜無視法案出國

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2025/06/26 11:59

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團在院會提案延會到8月31日，立法院長韓國瑜宣布本案逕付二讀，交付黨團協商，由民眾黨團召集協商。對此民進黨立委林楚茵表示，藍白提出延會後，馬文君簽到後就人間蒸發，審查時完全缺席，下午卻在臉書上隔空批評國防部，假裝有來質詢？民眾黨總召黃國昌也不敢親自上火線，跑去別的委員會質詢，只會遙控黨團成員當工具人，把自己當魁儡大師？

    林楚茵在臉書PO文表示，藍白喊延會，國民黨提到7月31日，民眾黨甚至加碼到8月31日，結果呢？昨天外交國防委員會審查國防部、外交部、僑委會的預算解凍案，國防部凍結案幾乎全是馬文君提的，外交部則只有一案是民眾黨提的。結果他們在會議上討論了什麼？答案是什麼都沒有！

    林楚茵指出，馬文君簽到後就人間蒸發，審查時完全缺席，下午卻在臉書上隔空批評國防部，假裝有來質詢？民眾黨總召黃國昌也不敢親自上火線，跑去別的委員會質詢，只會遙控黨團成員當工具人，把自己當魁儡大師？

    林楚茵續指，這些亂象正是效法他們一手拱上來的立法院長韓國瑜，韓國瑜上週五乾脆請假出國，完全無視院內還有大量法案等著協商。既然院長人都不在，那延會到底是要延什麼？

    林楚茵直言，7月26日罷免投票，就是我們改變的機會，投下同意票，還給台灣一個正常、有序、願意討論的國會！

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