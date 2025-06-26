涉收中資密謀引紅軍入台、狙殺台獨份子「復康聯盟黨」主席屈宏義判10年

檢方指控「復康聯盟黨」主席屈宏義違反國安法，台中高分院判刑10年。（記者張瑞楨翻攝自YOUTUBE）

2025/06/26 11:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中高分檢起訴指控「復康聯盟黨」黨主席屈宏義等7名退伍軍人，涉嫌收中共的錢，企圖「由紅軍布置入台十萬人」，在台灣發展中共的「武力內應組織」，屈男還想成立狙擊隊，伺機狙殺「台獨份子」，但未進一步著手，檢方認定屈男等人意圖危害國家安全或社會安定，為中共發起與發展「武力內應組織」，依違反國安法起訴，台中高分院今天（26日）判決屈10年徒刑。

台中高分院的判決主文如下：屈宏義、戴學文、林健華、廖永清（原名廖承瀚）、朱賢寰、黃桂坤、余天民等人（7人），均犯共同意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區違反國家安全法第2條第1款規定，各處有期徒刑10年（屈）、8年（戴）、8年（林）、3年6月（廖）、7年（朱）、8年6月（黄）及7年（余）。

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此案是苗栗地檢署偵辦2022年縣市議員選舉時以無黨籍身分參選苗栗縣議員失利的候選人黃桂坤，涉嫌收中共資金參選議員，進一步查獲違反國家安全法的線索，不過，國安法的偵查，是二級檢察署職權，遂此案轉交台中高分檢偵辦。

台中高分檢偵查發現，「復康聯盟黨」黨主席屈宏義，是中華民國陸軍官校畢業、國軍校級軍官退伍，他退伍後到中國經商，進一步被中共情治人員「張叔叔」吸收，收錢且接受指示，在台灣發展中共的「武力內應組織」。

檢方查獲最關鍵證據是屈男撰寫的「中華統一作戰行動指導綱要」，此綱要包括設置狙擊隊，在台灣發展中共的內應組織，還要協助中共，「由紅軍布置入台十萬人」，且企圖吸收台灣軍方，包括現役與退伍軍人，藉此達到統一目標，他甚至成立「復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙等人參選立委。

這份綱要中最令人毛骨聳然的是要設狙擊隊。檢方查獲屈男與共犯的對話訊息，還發現他發簡訊徵詢是否有人願意加入狙擊隊，伺機殺害「台獨份子」，但並無人具體回應。

檢方認為，屈宏義上述訊息，內容頗短，僅止於一兩句話，也僅有徵詢是否有人願意加入殺「台獨份子」的狙殺隊，尚未達到具體的策劃程度，也尚未達到教唆他人從事特定犯罪等程度，並未依教唆殺人等罪名起訴。

不過，台中高分檢雖認定，屈未達教唆殺人等程度，但檢方認為，上述狙殺「台獨份子」的對話訊息，可佐證屈宏義等人，涉嫌扮演中國的「武力內應組織」，觸犯國安法第二條第一項，為大陸地區（中共）或敵對勢力，「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」，依此罪名起訴，同法第七條規定，可處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元至1萬元罰金。

成立於2024年的復康聯盟黨，黨徽還有「復興中華 全民安康」。（擷取自內政部政黨資訊網）

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