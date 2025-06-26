高虹安涉誣告案出庭 被追問遭連署罷免如此反應…

涉貪被停職中的新竹市長高妅安，今上午赴高院出庭。（記者楊國文攝）

2025/06/26 12:15

〔記者楊國文／台北報導〕涉貪遭停職的新竹市長高虹安，前年控告旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）加重誹謗，檢方不起訴確定後，陳自訴高涉誣告罪，台北地院判刑10月，陳、高均上訴，高等法院今首度審理庭，遭連署罷免市長的高虹安上午出庭被媒體問到昨晚參加反罷免活動主張為「惡罷」時，神情嚴肅，快速步入法庭，庭訊仍堅稱未涉誣告犯罪，陳則指控一審判刑過輕。

此次民眾發起大罷免活動，新竹市是全台唯一「雙罷」，包括國民黨立委鄭正鈐、停職中的市長高虹安都面臨不少罷免的壓力，昨晚高虹安出席反罷免宣講活動和鄭正鈐合體，稱民進黨發起的大罷免就是惡罷行為，呼籲市民投下不同意罷免票。

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不過，高虹安今天上午到高院告案開庭時，面對媒體追問罷免一事，充耳不聞即進入法庭，高院今將勘驗2022年8月26日、9月20日高虹安記者會的光諜內容。

高做無罪答辯，否認涉誣告犯行，指控陳時奮自訴她誣告罪無理由；陳稱，僅針對一審科刑太輕，上訴高院，高虹安誣告事證明確，且高是知名政治人物，卻以司法做為手段攻擊他人，犯罪手段惡性重大，一審僅判10月，比一般人判得還輕，也未考量她涉詐領助理費被判刑7年4月的犯行，並非一審所稱的素行良好。

陳時奮2022年4月及8、9月間，在臉書粉專貼文指出，高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，引用大量資策會的2篇期刊論文卻未引註，被辛大指導教授除名、未列入其學術履歷，高虹安認為所述不實，控告陳時奮涉加重誹謗罪。

北檢將陳時奮處分不起訴確定後，陳向北院提出自訴，反控高虹安涉嫌誣告。台北地院認定高確有大幅抄襲事實，考量犯後態度不佳，判刑10月，不得易科或緩刑，面臨牢獄之災之虞。高、陳均上訴高院審理。

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