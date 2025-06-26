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    傅崐萁面臨被罷免命運 陳揮文：當初橫著走，現在業力引爆

    名嘴陳揮文今在臉書影片表示，傅崐萁當初在立法院怎麼橫著走，業力現在就是怎麼爆發。圖為傅崐萁。（資料照）

    名嘴陳揮文今在臉書影片表示，傅崐萁當初在立法院怎麼橫著走，業力現在就是怎麼爆發。圖為傅崐萁。（資料照）

    2025/06/26 11:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁面臨被罷免命運，傅崐萁罷免案與其他23件藍委罷免案一同在7月26日進行投票。名嘴陳揮文今日（26日）在臉書貼出影片，表示傅崐萁當初在立法院怎麼橫著走，業力現在就是怎麼爆發。

    陳揮文首先就詢問花蓮鄉親：「傅崐萁一年多來在立法院耀武揚威，請問所有花蓮的鄉親花蓮有比較好嗎？請問傅崑萁當國民黨總召國民黨有比較好嗎？」陳揮文提到，在朝野協商的過程裡面，傅崐萁他非常的囂張，跟黃國昌聯手，藍白聯手過半，想通過什麼就通過什麼，喊散會就散會，拍桌子就拍桌子。

    陳揮文對此也質問傅崐萁：「傅崐萁你這一年多在立法院拍過幾次桌子？你當眾嗆柯建銘嗆幾次？『柯建銘你麥走』、『柯建銘I am watching you』，霸氣十足，霸氣外露。但是你看在青鳥、黑熊和罷團的眼裡，那就是『欲除之而後快』，一定要把你拉下來的啦。」

    陳揮文直言：「你當初在立法院怎麼橫著走，業力現在就是怎麼爆發，就是這樣子。」最後陳揮文也向花蓮人坦言：「花蓮的朋友、花蓮的罷團，我身為花蓮人，我幫不上什麼忙，謝謝大家。」

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