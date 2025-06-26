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    「雜質說」引在野黨反彈 蔣萬安：賴清德也是雜質嗎？

    蔣萬安表示，若依照賴總統的說法，「難道他在別人眼中，也是異己，也是雜質嗎？」（記者王藝菘攝）

    蔣萬安表示，若依照賴總統的說法，「難道他在別人眼中，也是異己，也是雜質嗎？」（記者王藝菘攝）

    2025/06/26 11:33

    〔記者劉詠韻／台北報導〕總統賴清德近期啟動「團結國家十講」，24日第二講提及透過選舉罷免「打掉雜質」，卻引爆在野黨陣營強烈反彈。台北市長蔣萬安今（26）日表示，身處民主社會，不應將持不同立場與意見的國人視為「雜質」；他強調，若依照賴總統的說法，「難道他在別人眼中，也是異己，也是雜質嗎」？

    賴清德24日在「團結國家十講」的第二場講述「團結」時說，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，「百煉成鋼、打掉雜質」，來守住民主鋼鐵般的意志。但這段話中提到的「打掉雜質」，儘管賴清德25日藉民進黨中常會澄清「不是針對在野黨」，仍引起藍白兩黨強烈質疑。

    蔣萬安今上午出席消防局多功能排煙車捐贈活動，會前受訪表示，台灣民主的核心價值在於擁抱多元、包容異己，不論意見如何不同，立場如何對立，也絕對不不應稱任何人為雜質，甚至揚言「要打掉雜質」。他批評，這種黨同伐異、非我族類的作法，形同進行思想清洗，是對民主價值的嚴重倒退，也不會被善良的台灣人所接受。

    面對媒體追問，執政黨呼籲團結，卻積極投入罷免行動撕裂社會，並如何看待目前傳出下半年電價可能調漲至少5%的說法？

    蔣萬安回應，政府應將更多時間與心力投注在民生議題上，包括壓低物價、控制房價、提升薪資與照顧弱勢，更強調「這些才是人民真正關心的問題」，也是執政者應優先處理的方向。

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