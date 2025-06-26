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    中共稱「南島語族起源於福建」 高金素梅反問總統︰你的語言來自哪？

    國民黨立委鄭天財、黃仁及無黨籍立委高金素梅今日共同召開「原住民族抵抗紀念日」記者會，希望喚起社會對歷史真相的集體記憶。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委鄭天財、黃仁及無黨籍立委高金素梅今日共同召開「原住民族抵抗紀念日」記者會，希望喚起社會對歷史真相的集體記憶。（記者陳鈺馥攝）

    2025/06/26 11:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方近期聲稱「南島語族起源於福建」，以此證明台灣為其一部分。國民黨立委鄭天財今日接受媒體提問時表示，過去並沒有台灣海峽，是不是真的有這樣，都需要考古學家考證。立委高金素梅則反問，賴清德總統你的語言來自哪裡？祖先起源、血緣來自哪裡？

    阿美族出身的國民黨立委鄭天財、黃仁、林倩綺，以及泰雅族的無黨籍立委高金素梅今日共同召開「原住民族抵抗紀念日」記者會，希望喚起社會對歷史真相的集體記憶。

    鄭天財表示，6月26日是「原住民族抵抗紀念日」，1874年發生牡丹社事件，日本率軍攻打牡丹社，當時佐久間左馬太只是中佐，後來更擔任台灣總督，1914年發生太魯閣事件。

    鄭天財指出，我們原住民祖先為了守護家園奮戰到底，原住民不會去侵犯別人，也願意和平，如果你侵犯我，我們絕對誓死抗爭到底。希望原民會、教育部讓這些重大歷史事件能被看見，讓原住民族抵抗的歷史永遠被記住。

    高金素梅表示，「原住民族抵抗紀念日」的設立，不是只為了一場戰爭，而是為了喚起社會對歷史真相的集體記憶，讓台灣人民正視原住民族這100年來遭受的殖民壓迫與土地剝奪。

    高金素梅說，有人會問為何選6月26日？因為佐久間左馬太在1914年5月率領2萬名日軍，攻打僅僅只有3千名的太魯閣戰士，6月26日是佐久間左馬太遭到太魯閣族人埋伏中箭落馬的日子，這是原住民擊殺日本總督的一場大勝利，這段歷史不能遺忘。

    黃仁認為，學校課本裡的原住民歷史往往只有幾行字，但早在國家形成之前，原住民就已存在。6月26日訂為「原住民族抵抗紀念日」，並不是要放假，而是緬懷那一場光輝的勝利，提醒未來該如何走下去。

    另外，對於中共宣稱「南島語族起源於福建」，高金素梅未正面回答，而是反問總統賴清德。她直指，「倒是2天前賴清德總統說，他知道原住民的語言和起源性，我不明白總統何時變成人類考古學家！」

    高金素梅說，「對於原住民族的起源與語系，你要問我的話，我也很想問總統，總統你的語言是來自哪裡？總統的祖先起源於哪裡？血緣來自於哪裡？」請先回答這些問題，原住民族自然會回應。

    鄭天財受訪時表示，南島語族從台灣做為一個發源地，這個論述是美國語言學家及其他國家學者提出的，是從南島民族的語言所做的研究。台灣這麼小竟然有這麼多的族群，目前原住民有16族，加上平埔族將近20幾個，所以台灣是一個非常珍貴的地方。

    鄭天財強調，台灣有很多印尼外勞，自己常常用阿美族語跟他們對話，很多單字都是相通的。至於中國大陸所講的部分，「我是沒有詳細看論述」，因為台灣在歷史上，過去並沒有台灣海峽，是不是真的有這樣？都需要考古學家確切考證。

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