賴清德「打掉雜質說」惹議 朱立倫酸：最喜歡清洗的就是北韓吧

國民黨主席朱立倫出席2025「銀光好居」標章授證暨創新服務獎表揚典禮，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/06/26 11:23

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團結國家十講》賴清德：非針對在野黨 應直視中國威脅

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統「打掉雜質說」惹議。國民黨主席朱立倫表示，賴總統心中就是把反對的人當作「雜質」，希望透過「打掉雜質」，做政治的「清洗」或政治的「純化」，這是獨裁國家或獨裁者最喜歡做的事情，「全世界最純化的、最喜歡清洗的大概就是北韓」。

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賴清德24日在「團結國家十講」的第二場講述「團結」時說，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，「百煉成鋼、打掉雜質」，來守住民主鋼鐵般的意志。但這段話中提到的「打掉雜質」，儘管賴清德25日藉民進黨中常會澄清「不是針對在野黨」，仍引起藍白兩黨強烈質疑。

國民黨主席朱立倫今天出席2025「銀光好居」標章授證暨創新服務獎表揚典禮，會前受訪。媒體詢問，總統府聲明並無打掉雜質說，覺得賴總統是脫稿演出，還是本來就是他的心意？朱立倫回應，賴清德總統每一次脫稿演出「都是他的真心話」，「他的心中就是把反對的人當作雜質，希望透過打掉雜質，做所謂的純化或清洗」。

朱立倫接著表示，做政治的清洗或政治的純化，這是獨裁國家或是從過去到現在的獨裁者最喜歡做的事情，「全世界最純化的、最喜歡清洗的大概就是北韓吧」！

朱立倫說，這些獨裁者最常講的就是所謂鋼鐵般的意志，然後百鍊成鋼、打掉雜質，它的故事不是跟賴總統講的完全一樣嗎？心中想的跟講出來的就是如此，這才是最危險的。事實上賴總統已經透過各種的手段，想要打掉他口中所謂的雜質，就是反對的力量，一個想要消滅反對黨，透過大罷免、透過司法清算或者是任何一個手段的，都是一個獨裁者行為。

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