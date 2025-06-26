陳其邁出任邱議瑩競辦主委是假訊息 賴瑞隆、許智傑說話了

賴瑞隆（右）、許智傑（中）今天受訪指出，陳其邁是公共財，不會介入初選。（記者葛祐豪攝）

2025/06/26 12:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選競爭白熱化，立委邱議瑩的競選辦公室昨天成立，卻傳出市長陳其邁將擔任主任委員?陳其邁核心幕僚已澄清這是「假訊息」；另兩位競爭對手賴瑞隆、許智傑今天（26日）受訪也說，陳其邁市長是公共財，扮演「桶箍」角色，不會介入初選，盼有心人停止刻意的造謠放話。

針對傳出陳其邁將擔任邱議瑩的競選辦公室主委?陳其邁核心幕僚強調這是「假訊息」，市長已數度重申對初選保持中立，尊重與祝福每位參選者。

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賴瑞隆今天受訪時也指出，陳其邁市長是高雄的公共財，他也多次表明「支持每一個人，支持所有優秀的人選」，其實不需要刻意放這樣的煙霧彈，甚至去誤導視聽，包括賴清德總統、陳其邁市長，都不會介入初選，會透過更好的機制來產生人選。

賴說，「我們幾位都是很好的兄弟姊妹」，大家一致的目標都希望讓高雄的綠色執政延續，讓高雄更好、讓台灣更好，這樣的方向是不變的，陳其邁市長與賴總統也多次表達，他們會讓機制順利進行，出現最適合的人選，也避免未來一些不必要的紛擾。「有心人刻意的造謠放話，我想可以停止了!」

許智傑則說，造謠的人真的是別有用心，分明就是有人造謠，不會是事實。陳其邁市長除了是公共財之外，他還是最主要的「桶箍」，民進黨最可愛的地方就是初選即使有任何的競爭，但最後還是會團結一致，這時候「桶箍」的角色就非常重要，陳其邁市長從以前到現在、以後，都會扮演著「桶箍」的角色。

對此，邱議瑩今天於立法院受訪說，市長室已昨天主動澄清，以市長陳其邁的高度，不適合也不會介入初選。至於總幹事人選，她認為每一個來幫助她的，不管是民意代表或是一般市民，大家都是她的總幹事，希望一起努力，讓高雄更好。

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