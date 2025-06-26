美國少年與AI聊天後自戕 立委促立法納兒少保護機制

民進黨立委張雅琳（右二）、林宜瑾（左二）今與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會等團體共同舉行記者會，盼社會各界支持在「AI基本法」中納入兒少風險分級、AI倫理教育等機制。（記者謝君臨攝）

2025/06/26 11:08

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委張雅琳、林宜瑾今與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會等團體共同舉行記者會，指去年美國佛州一名母親控告AI公司Character.AI，指控該平台旗下聊天機器人引誘其14歲兒子賽澤（Sewell Setzer）陷入「情感與性虐關係」，最終導致他自殺身亡，這起震驚全球案件，凸顯出AI技術對未成年人的潛在危害。盼社會各界支持在「AI基本法」中納入兒少風險分級、AI倫理教育等機制。

張雅琳表示，為因應世界AI技術浪潮，我國應及早建立AI治理的法律架構，但美國發生該案件後，我們必須正視促進技術創新的同時，更必須以保護兒少為核心。立法院教育及文化委員會預定於7月再次排審「AI基本法」草案，希望能夠針對草案謹慎討論各項狀況，避免倉促立法，導致無可挽回的狀況。

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張雅琳指出，目前條文對於未成年人的風險評估與防護機制不完備，應以「兒少風險分級」為核心，建構完整的保護機制與配套措施。他說，AI產品若涉及與未成年人互動，可能引發心理操控或資訊誤導，便屬於高度風險應用，政府應先行進行「兒少影響性評估」並設立分級標準，針對高風險應用制定預防、限制或禁止規範。這不僅是國際趨勢，也是保障基本人權的立法底線。

張雅琳說，其次，針對兒童可能使用的AI工具與服務，主管機關應建立「適齡使用指引」與「安全認證機制」，應將「兒少最佳利益原則」明訂於法。

林宜瑾表示，人工智慧應及早落實各年齡層的教育，不管是使用教育、倫理教育等，有效地讓心智未成熟的未成年人，認識到人工智慧該如何被正確使用，是相當重要的事。政府應建立人工智慧濫用與危害的即時偵測，緊急應變與緊急處分的能力，若人工智慧的使用可能致生兒少危害，應有相當機制阻止其發生。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲表示，人工智慧雖為兒少帶來學習與創新機會，卻也衍生出深偽影像、誘拐聊天機器人、AI生成兒少性影像等風險，甚至在校園中出現兒少間以AI進行的數位加害行為。多數AI應用並非為兒少設計，卻有大量兒少使用，現行法規與系統治理對此缺乏應對。

陳逸玲呼籲，「AI基本法」應將兒少保護納入核心架構，明定遵循兒童最佳利益原則，要求業者落實風險評估、年齡適切及安全設計與分齡使用規範，並禁止AI被用於對兒少造成危害的行為。此外，教育不應僅強調技術學習及應用，更應重視AI素養，協助兒少辨識虚實、理解風險。

台灣放伴教育協會理事長謝忠瑋也呼籲，「AI基本法」應將數位公民素養納入核心精神，並明確由教育體系負起教學責任。

與會者共同呼籲，「AI基本法」草案應納入未成年人保護條款，並以保護兒少個資隱私為前提，這也該是AI政策的核心。

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