24藍委大罷免7/26投票 尹立估有機會罷掉8至10席

尹立（中）認為8至10席國民黨立委有機會被罷免掉。（記者葛祐豪攝）

2025/06/26 10:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大罷免第一批成案的24名國民黨籍立委，將於7月26日投票，「罷韓四君子」之一的前高市文化局長尹立今天（26日）指出，他審慎評估應該有8至10席能罷掉，除了花蓮是指標，雙北等地都有機會。

尹立表示，目前大罷免看起來氣勢很高，氣勢較強的有8至10席，希望都能罷免成功，當然愈高愈好，如此國會才可能翻轉，台灣的相關法案預算與國家安全，才能得到一定程度的保障；但如果只罷掉6席，他認為就沒有意義。

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尹立認為，花蓮傅崐萁當然是指標，因此「南罷天志工團」將於28日組團前往花蓮聲援；此外，雙北地區幾名罷免連署送件比例達130%至160%的國民黨立委，都有機會罷免成功；他也點名立委得票率未過半的桃園涂權吉、台東立委黃建賓，也可能被罷免。

進入大罷免第三階的投票階段，「南罷天志工團」之前已聲援過台中，接下來還會規畫到雙北、桃園等地，與當地公民團體一起呼籲大家出來投票。

不過，有高雄市的民進黨民代私下透露，觀察這次大罷免的氣氛是「藍綠兩頭熱，但中間選民較冷感」，擔心投票率會不高，研判8至10席的目標太樂觀。

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