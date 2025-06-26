賴清德講的是兩國論！ 黃智賢：國民黨是反台獨還是反民進黨？

總統賴清德。（資料照）

2025/06/26 13:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德近期啟動「團結國家十講」，24日第二講提及透過選舉罷免「打掉雜質」，卻引爆在野黨陣營強烈反彈。對此名嘴黃智賢表示，賴清德講的是兩國論，國民黨是反台獨，還是只是反民進黨？國民黨對九二共識的閃躲，進退失據，就是明擺的困境，到底國民黨是認為兩岸是一國的關係，還是兩國的關係？

黃智賢在臉書PO文表示，賴清德要演講10場，當然直接間接，會為罷免的正反方添柴火，目前講了國家跟團結兩場，結果賴清德一時嘴滑，講到用選舉跟罷免打掉雜質，在野黨非常憤怒，賴清德是不是失言？當然是，多了「打掉雜質」四個字，跟少了「打掉雜質」四個字，當然人民聽在耳裡，反應會天差地遠，既然賴清德親送槍，國民黨豈能不好好撿起來用？

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黃智賢分析，把選舉罷免跟「打掉雜質」放在一起講，而且明明講稿內沒有，事後新聞稿又刪除，可見，這是賴清德當時臨時講出口，賴清德之所以會一時口快，滑出「打掉雜質」四個字，反應了他這一年多來內心的焦躁，但賴清德的主軸不是這個，台灣定位跟兩國論，才是直接亮劍，雖然不是新論，不再說務實的台獨工作者，但實際上，透過罷免，掌握立法院，正是賴清德要的局，而這個局，他已經等了一年多。

黃智賢指出，從2024年1月13日開票結果，民進黨只拿到51席，確認無法過半後，他就一直在等這個機會，甚至半配合，做這個局，賴清德把「中華民國派」歸類成「反共」，把「台派」歸類為「護台灣」。這是精確計算的結果，他認為，2300萬人，不是「中華民國」派，就是「台派」，所以都要支持「反共」跟「護台灣」，這就是他講團結的核心理念。

黃智賢續指，賴清德依賴的，是台灣目前8成以上民眾，認為兩岸是兩國的關係，互不隸屬，賴清德甚至奪了國民黨的神主牌，把古寧頭戰役跟八二三炮戰，作為劃清兩岸，凝聚民進黨要的「台灣共識」的養分，馬英九也確實講過，台灣是一個主權獨立的國家之類的話，馬英九當時這樣講，當然有爭取淺綠選民的政治目的與利益，但他當然知道，台灣，並不是一個國家，台灣是省，是中華民國的一個省，只是被凍掉了，所以人人喊愛台灣，卻又把台灣省凍掉。

黃智賢說，賴清德講兩岸，並沒有新意，就是兩國，蔡英文也是這個意思，為什麼一貫？因為那就是民進黨的台灣前途決議文的立場，民進黨的台灣前途決議文，寫的是「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國。」意思是，台灣已經獨立，所以不用再獨立了。從台灣前途決議文到現在，可以看到，民進黨逐步說服支持者，接受中華民國。對「中華民國」的接受度越來越高，是因為認為，可以把中華民國的意涵，轉為對台獨有利。

黃智賢稱，因為民進黨發現，穿「中華民國」衣服，省下的，不只是改國號的問題，更可以搶走國民黨的神主牌，可以爭取中間選民，因為，他們認為，「維持現狀」，就是維持「兩國」的現狀，所以，可以用「中華民國」，把中間選民也拿走，賴清德的論述，問題在於，並不符合史實，中華民國是推翻滿清而建立，領土疆域包括大陸，之所以兩岸分治，當然是因為國共內戰，蔣介石退守台灣之後，仍然在聯合國安理會代表「中國」24年，直到1971年，被趕出聯合國為止，民進黨把2758號決議文扭曲為不包含台灣，如果台灣不屬於中國，又怎能代表中國？（國民黨是直接要求重返聯合國，民眾黨則是以個別立委支持獨派立場）

黃智賢點出，從政大長期的民調，可以看到，統獨史觀跟國族認同，在馬英九時代，分出勝負之後，就急轉直下，馬英九上任時，自認是台灣人不是中國人的，是48%，2016年時，已經是58%，而認為是台灣人也是中國人的，是34%，2024年，自認是台灣人非中國人，是63%，是台灣人且是中國人的，剩下31%，國族認同，對「台派」有利，再加上，當8成甚至8成以上的人民，認同兩岸是兩國的關係，那麼，大陸任何推動統一的努力，都可以被台灣解釋成「侵略」、「併吞」，於是，把剩下認為是台灣人也是中國人的「中華民國派」，用國民黨傳統的「反共」去收攏，這就是賴清德的戰略。

黃智賢說，台灣多數，都是維持現狀派，「維持現狀」中的「現狀」，其實已經改變，馬英九的「現狀」，是台灣承認九二共識，但他要強調的，是一中各表，蔡英文的「現狀」，是否定九二共識，賴清德的「現狀」，則是推動「深化兩國論」，賴清德也知道，他應該要跟大陸坐下來談，但是他要的前提是，跟大陸「對等尊嚴」談，所謂的對等尊嚴，意思是，要大陸承認台灣是一個國家或對等地位，兩岸以「兩國」的身分談，也就是說，賴清德要的是，「和平台獨」。

黃智賢批，國民黨的困境，除了立法院法案、連署跟系列應對錯誤以外，更深的根源在於，國民黨除了模糊以對以外，完全無法建立有效的兩岸論述、立場與目標，更無法用自己的兩岸論述，爭取民意支持，而因為沒有中心思想，所以最後，只能依賴派系與家族政治的組織能力與金脈。

黃智賢質疑，國民黨是反台獨，還是只是反民進黨？可是單靠「反對民進黨」，根本無法成為有效的政治主張，國民黨要不要追求兩岸統一？還是永遠「維持現狀」？可是，民進黨已經動手搶「維持現狀」了，吃這個也癢，吃那個也癢，那，怎麼辦？

黃智賢直言，國民黨對九二共識的閃躲，進退失據，就是明擺的困境，到底國民黨是認為兩岸是一國的關係，還是兩國的關係？賴清德表態就是台獨，他all in。

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