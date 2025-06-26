文宣遭民眾撕碎挑釁 基隆罷團呼籲民眾理性包容

基隆絕沛志工25日在百福黃昏市場發送文宣時，遭女騎士撕碎文宣。（擷取自基隆絕沛臉書）

2025/06/26 10:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆推動罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」志工，昨天在七堵百福黃昏市場發文宣、扇子等小物，1名女騎士索取文宣後，突然將可愛扇子揉成一團，再將文宣撕碎拋向天空。「基隆絕沛」陳青逸今天表示，其實她撕碎的是國民黨立委的臉，罷團譴責暴力，也希望民眾理性，不同意見可以相互包容。

陳青逸今天指出6月25下午志工在百福黃昏市場，發傳單文宣和罷免林沛祥專用扇子，1名女騎車向志工索取扇子和文宣之後，竟將可愛扇子揉成一團，再將文宣撕碎拋向天空，路人都嚇得目瞪口呆。

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陳青逸表示，其實她撕碎傳單內是國民黨立委們的臉，目擊者都紛紛安慰志工，沒有關係，把撕碎的文宣撿起來，還有很多民眾主動索取文宣和扇子，他們有信心和勇氣，7月26日贏得罷免。他譴責暴力行為，也呼籲民眾理性，包容不同意見，他希望只是單一事件。

此外，網紅志工「皮筋兒」日前因女兒被恐嚇而報警，昨天接女兒放學時被計程車兩度追撞，所幸她與女兒都沒事，她已經報警，罷免志工兼音樂人徐小花表示，「現在藍白31:0就想要來陰的是嗎？」皮筋兒也呼籲民眾要冷靜。

基隆絕沛領銜人陳青逸表示，女騎士撕碎的是國民黨立委的臉，呼籲民眾理性包容。（記者盧賢秀攝）

網紅志工皮筋兒先前遭恐嚇，昨又發計程車追撞。（記者盧賢秀攝）

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