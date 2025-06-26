賴清德「雜質說遭藍白攻擊」 何孟樺：藍白真的不支持四個堅持？

民進黨議員何孟樺。（資料照）

2025/06/26 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德日前在桃園演講時表示，台灣有8成民眾支持蔡英文前總統「四個堅持」主張，要透過一次次選舉罷免，如打鐵鑄劍般千錘百鍊，「打掉雜質」，言論一出引起不少藍、白人士批評。對此，民進黨台北市議員何孟樺表示，賴清德的「雜質」顯然指的並不是人，而是猶豫、遲疑、懦弱，沒想到，國民黨、民眾黨的政客，紛紛認為雜質指的是人，紛紛以雜質自居。

何孟樺在臉書PO文表示，賴總統演講的內容要表達的意思非常清楚：台灣有八成民意支持四個堅持──堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志。每一次的選舉、罷免，大家都會以這四個堅持去檢視候選人，從而淬鍊出「捍衛主權守護民主鋼鐵般的意志」，賴總統所說的「雜質」相對於「捍衛主權守護民主鋼鐵般的意志」，顯然指的並不是人，而是猶豫、遲疑、懦弱。

請繼續往下閱讀...

何孟樺指出，沒想到，國民黨、民眾黨的政客紛紛認為雜質指的是人，紛紛以雜質自居，質疑賴總統是要排除異己、分裂社會？這實在是讓大家非常困惑，我們不只困惑，我們的政治人物，是不是有國民教育所應該培養的基本閱讀能力；我們更困惑的是，難道藍白兩黨，真的不支持四個堅持？

何孟樺續指，大家很想知道：國民黨、民眾黨的政客自認雜質，是不是因為他真的反對自由民主的憲政體制；大家很想知道：國民黨、民眾黨的政客自認雜質，是不是因為他真的反對中華民國與中華人民共和國互不隸屬；大家很想知道：國民黨、民眾黨的政客自認雜質，是不是因為他真的反對主權不容侵犯併吞；大家超想知道：國民黨、民眾黨的政客自認雜質，是不是因為他真的反對中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志？

何孟樺直言，如果以上的答案都是「No！」，那我們不明白為什麼藍白兩黨要自認雜質，把自己排除在捍衛主權守護民主的台灣社會意志之外；如果以上的答案都是「Yes！」，那我們更不明白，為什麼這些人要吃裡扒外，打著民主反民主，打著自由反自由。嘴巴上愛台灣，雙手卻在害台灣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法