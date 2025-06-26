羅智強怒批賴清德「雜質說」還扯她下水 簡舒培：又笨又壞罷了剛好

台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/06/26 09:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德在「團結國家十講」第二講提及，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，引發藍白強烈批判。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，羅智強能把「百煉成鋼」這樣再正常不過的比喻轉化成惡意，進而透過各種支離破碎、連論述都稱不上的謾罵字句來做可笑的政治攻擊，這種又笨又壞的立委，罷了，剛好而已。

簡舒培在臉書PO文表示，賴清德總統最近啟動「團結國家十講」，仔細論述台灣歷史文化與主權定位，前兩場以「國家」和「團結」為主題，充分展現了總統想要團結國人、一起守護台灣民主自由的用意和決心，在「團結」的第二講當中，賴總統以打鐵鑄劍來比喻台灣民主深化過程，形容台灣人民透過一次次的民主程序來選賢與能、強化國家認同，像是百煉成鋼一樣，逐漸淬鍊出台灣人民守護民主的鋼鐵意志，以及國家團結的力量。

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簡舒培指出，沒想到，一句「打掉雜質」好像戳中藍白的痛點， 一個個藍白政治人物直接對號入座，到處跟別人自我介紹是「雜質」，羅智強更是直接把整段發言扭曲成「賴清德要把在野制衡當雜質打掉」，雖然羅智強邏輯死透、閱讀理解有問題、只能用破碎字句謾罵已經不是新鮮事，但看到這種掐頭去尾、自我腦補的惡意解讀，讓人不只頭很痛，更爲大安區的民眾感到心痛：為什麼我們的立委水準這麼低落？不只對號入座說自己是雜質，還把毀憲亂政、破壞國家當成「制衡」？

簡舒培續指，好笑的是，羅智強還試圖拖簡舒培下水，想藉此在民進黨內搞分化，卻也凸顯了藍綠之間最大的差異：民進黨的政策，自己人敢發表不同意見，凝聚共識再團結向前行；但國民黨在立法院推的種種荒謬法案、無理刪凍預算，即使委員自己知道有問題，卻沒有一個人敢站出來提出反對意見，這也導致，整個國民黨被傅崐萁和黃國昌拉上失速列車，還順便把車門焊死，整台車越來越失控、人民的怒氣越積越深，最終反對的民意凝聚成大罷免浪潮襲來，現在31個國民黨區域立委面臨滅頂危機，把大家拉上車的黃國昌卻在岸邊納涼看戲。

簡舒培直言，最後還是要奉勸羅大委員，發起罷免的是大安區的選民，攻擊任何人都不會對你反罷免有任何幫助。不過，羅智強能把「百煉成鋼」這樣再正常不過的比喻轉化成惡意，進而透過各種支離破碎、連論述都稱不上的謾罵字句來做可笑的政治攻擊，這種又笨又壞的立委，罷了，剛好而已。

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