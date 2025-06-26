羅明才新店服務處主任繆維蕙羈押禁見 黃帝穎：自稱正義一方被法院打臉

國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙涉造假連署訊後聲押禁見。（資料照）

2025/06/26 11:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨新北市議員陳乃瑜之連署提議書造假案，羅明才新店服務處主任繆維蕙羈押禁見。對此律師黃帝穎表示，羅明才高唱我們是正義的一方，遭法院狠打臉，認定羅明才主任及助理罪嫌重大，裁定羈押禁見。

黃帝穎在臉書PO文表示，羅明才服務處主任及助理均遭法院裁定收押禁見，代表檢察官蒐證嚴謹才能連過法院兩關：聲請搜索票獲准、聲請羈押禁見獲准，羅明才服務處遭搜索，主任及助理晚間遭法院裁定羈押禁見，這代表北檢蒐證嚴謹才能說服法院裁准搜索、裁准羈押禁見，成功連過兩關！

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黃帝穎指出，檢察官打擊犯罪不懼惡勢力，北檢向法院聲請搜索立委羅明才新店服務處共7處獲法官裁准，檢調兵分7路搜索，並約談羅明才服務處主任以及罷免案領銜人等9人到案。羅明才主任、助理等三人在罷免綠議員陳乃瑜案涉犯偽造文書、個資法，複訊遭聲押禁見，檢方成功說服法院裁准羈押羅明才主任及助理。

黃帝穎直言，羅明才高唱我們是正義的一方，遭法院狠打臉，認定羅明才主任及助理罪嫌重大，裁定羈押禁見。

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