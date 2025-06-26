為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    倒數3天！罷免楊瓊瓔差456份、江啟臣999份

    中八罷團志工在豐原路口呼籲民眾連署。（記者張軒哲攝）

    中八罷團志工在豐原路口呼籲民眾連署。（記者張軒哲攝）

    2025/06/26 09:13

    〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免二階進入關鍵時刻，需要補件的罷團志工加緊衝刺，台中市罷免楊瓊瓔二階連署需補件3464份連署書才能進入三階投票，是全國罷免補件量最多的選區。「中三拒瓔」罷團表示，收件至28日中午截止，今早最新統計數字目前距離安全門檻還差約456份。中八選區罷免立法院副院長江啟臣今日最新數字還差999份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，倒數3天中八還需追999份，志工夥伴們頂著艷陽高溫全力以赴。

    「中三拒瓔」罷團領銜人Connie今早表示，目前距離安全門檻還差約456份，收件至28日中午截止，隔天29日送件。

    另外，中八選區罷免立法院副院長江啟臣還差999份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，收件至28日夜間12點截止，隔天29日送件，呼籲豐原與山城民眾站出來相挺。

    市議員周永鴻表示，服務處數個月來提供持續收件，也請服務處人員跟常來服務處的熟識志工加強在神岡地區收件，請還未簽署的民眾響應。市議員蕭隆澤表示，這幾天也去潭子地區呼籲還沒簽名民眾趕快來簽名，服務處也持續收件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播