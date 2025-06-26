倒數3天！罷免楊瓊瓔差456份、江啟臣999份

中八罷團志工在豐原路口呼籲民眾連署。（記者張軒哲攝）

2025/06/26 09:13

〔記者張軒哲／台中報導〕全台大罷免二階進入關鍵時刻，需要補件的罷團志工加緊衝刺，台中市罷免楊瓊瓔二階連署需補件3464份連署書才能進入三階投票，是全國罷免補件量最多的選區。「中三拒瓔」罷團表示，收件至28日中午截止，今早最新統計數字目前距離安全門檻還差約456份。中八選區罷免立法院副院長江啟臣今日最新數字還差999份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，倒數3天中八還需追999份，志工夥伴們頂著艷陽高溫全力以赴。

「中三拒瓔」罷團領銜人Connie今早表示，目前距離安全門檻還差約456份，收件至28日中午截止，隔天29日送件。

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另外，中八選區罷免立法院副院長江啟臣還差999份，ㄧ罷擊臣領銜人廖芝晏說，收件至28日夜間12點截止，隔天29日送件，呼籲豐原與山城民眾站出來相挺。

市議員周永鴻表示，服務處數個月來提供持續收件，也請服務處人員跟常來服務處的熟識志工加強在神岡地區收件，請還未簽署的民眾響應。市議員蕭隆澤表示，這幾天也去潭子地區呼籲還沒簽名民眾趕快來簽名，服務處也持續收件。

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