中國推「首來族」辦台胞證免費 吳靜怡：會被綁進嚴密監控系統

為吸引台灣年輕人前往中國，國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。（圖擷取自網路）

2025/06/26 10:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為吸引台灣年輕人前往中國，國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。對此媒體人吳靜怡發文質疑，台胞證象徵進出中國的「身分標籤」，更被綁進嚴密的監控系統與大數據資料庫，所有動態都會隨時掌握，只是被允許走進他人掌控空間的1張「許可證」，她也強調，「這項策略本質不是便利、不是開放，更不是尊重，而是統戰操作下的門票設計，而且不能保證安全」。

朱鳳蓮昨指稱，為進一步便利台灣同胞來往中國，擴大兩岸人員往來及交流合作，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。對此陸委會示警，近年持續發生國人赴中失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，提醒國人赴中前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

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吳靜怡今發文指出，真正的尊嚴是中華民國護照免簽超過140國，不是施捨1張免費台胞證！她表示世界各國紛紛向台灣打開大門，承認中華民國護照、給予免簽便利，從歐洲到亞洲、日本、韓國、加拿大、英國，總計141個國家與地區都歡迎台灣人自由來去，並質疑「台胞證呢？」

吳靜怡直言，台胞證象徵進出中國的「身分標籤」，更被綁進嚴密的監控系統與大數據資料庫，所有動態都會隨時掌握，這是自由？這只是被允許走進他人掌控空間的1張「許可證」，這張許可證免費給你的意義，「首來族」的優惠措施，只是試圖用「象徵性小恩惠」包裝政治意圖，以為台灣人民會為了省下新台幣1500元而放棄中華民國台灣的立場？

吳靜怡強調，「這項策略本質不是便利、不是開放，更不是尊重，而是統戰操作下的門票設計，而且不能保證安全」、「台灣人在中國遇難時並沒有領事保護，安全性命完全掌握在他人手上，所以在制度對等、人民自由受到保障的情況下，談交流才有真正意義」。

吳靜怡提到，國台辦的這項「優惠」政策，反而清晰地照亮了中華民國護照在世界旅遊版圖上的優勢地位，它提醒了我們，手握這本中華民國護照，我們是多麼的幸運與驕傲。

吳靜怡在文末也強調，企圖干擾、分化台灣民主自由韌性的手段和操作就是「雜質」，毫無必要的存在與忍受，唯有堅定信念才能捍衛中華民國。

陸委會示警，近年持續發生國人赴中失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴中可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增。（圖取自陸委會臉書）

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