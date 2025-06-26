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    7/26罷免投票 國民黨搶下7/25凱道路權 網諷：上凱道拍畢業照

    全台大罷免國民黨立委將進入三階投票，政治工作者周軒發文透露「國民黨把7月25號，投票前一天晚上的凱道路權搶走了」，引發網友諷刺「主角需要舞台」、「上凱道拍畢業照」。（本報合成）

    全台大罷免國民黨立委將進入三階投票，政治工作者周軒發文透露「國民黨把7月25號，投票前一天晚上的凱道路權搶走了」，引發網友諷刺「主角需要舞台」、「上凱道拍畢業照」。（本報合成）

    2025/06/26 08:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免國民黨立委將進入三階投票，第一波將於7月26日進行投票，國台辦昨發聲批民進黨政府製造「綠色恐怖」，引發台灣網友嗆聲，政治工作者周軒也發文直言「最佳助選員發功了」，並透露「國民黨把7月25號，投票前一天晚上的凱道路權搶走了」，引發網友諷刺「主角需要舞台」、「上凱道拍畢業照」。

    周軒在臉書發文指出，「最佳助選員中國國台辦今天發功了。當被記者問到有關台灣大罷免的事情時，國台辦發言人朱鳳蓮表示，大罷免是賴清德操弄來打壓台灣在野黨的，希望台灣人民都要反對民進黨的政治操弄」。對此周軒直言「國台辦都這樣說了，726該怎麼投票，應該非常清楚了」，網友也留言表示「謝謝國台辦替大罷免添柴火」、「中國聲援同路人」、「其實國台辦是民進黨的卧底」。

    周軒在另一則發文也透露，「7/26罷免投票。結果現在國民黨把7月25號，投票前一天晚上的凱道路權搶走了」，對此網友也紛紛諷刺「最後一次演出，提醒大家隔天要投票罷免他們」、「前一天就要辦追思晚會喔？很急」、「啊不是沒在怕罷免？」、「幫自己拉票，感人」、「怎麼這兩年都準備入獄的人搶下凱道的選前之夜路權」、「這下就不會搞錯了，前一晚誰在凱道上就投給誰」、「沒關係，我們需要大家返鄉投票大罷免、大成功」。

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