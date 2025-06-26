救罷免？立院邀交通部花蓮考察 沈伯洋預測傅崐萁慣用老招

花蓮縣「花蓮至干城段」有七大危險平交道，從2017年開始，地方許多居民包含前立委蕭美琴都爭取透過花東鐵路雙軌建設計畫施做的同時，一起把平交道立體化改善危險路口，至今仍未見進度。（記者王錦義攝）

2025/06/26 07:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨立委沈伯洋昨晚預測傅崐萁慣用經典老招，他在社群媒體上說：「26日去花蓮考察交通，傅崐萁應該又會表演那經典老招：當場跟官員確認政策->大肆宣傳「是我傅爭取」->接下來縣府消極不配合 -> 再來罵民進黨不做事，瞧不起花蓮。這一招他用了20年，蘇花安、災後建設都是如此。

立法院交通委員會今天上午邀請交通部長陳世凱及台鐵公司、鐵道局等單位，到花蓮進行交通建設考察，主要是針對大花蓮地區平交道高架化問題，傅崐萁等藍白立委都將出席。

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沈伯洋說︰「真的難破解。花蓮資訊落差大。只能我們不斷地在地方上解釋。不要再信什麼傅崐萁有161億給花蓮，留著傅崐萁，我們少掉的是50兆的未來。」。

沈伯洋接著寫說，「罷免投票倒數最後一個月，國民黨顯然是緊張了，馬文君、黃國昌乾脆不來國防外交委員會——即使排的是他們自己提的凍結案。不來的理由我不知道，我只知道：我們不能缺席。」

有外媒問我：台灣的未來到底會是怎樣。「我說：台灣的前途，是台灣人自己決定。自由，不會從天上掉下來，但可能從我們手上輕易地掉下去。」。

花蓮縣「花蓮至干城段」有七大危險平交道，從2017年開始，地方許多居民包含前立委蕭美琴都爭取透過花東鐵路雙軌建設計畫施做的同時，一起把平交道立體化改善危險路口，但至今仍未見進度，國民黨花蓮縣黨部昨開記者會痛批中央跳票。不過交通部12日發新聞稿回應，請花蓮縣政府完成鐵路立體化可行性研究，其研究經費中央已有補助，請花蓮縣政府盡速完成評估。

立法院交通委員會今天上午邀請交通部長陳世凱及台鐵公司、鐵道局等單位，到花蓮進行交通建設考察，民進黨立委沈伯洋昨晚就先預測傅崐萁招數。（翻攝沈伯洋threads）

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