提告後變成「小草公敵」 呂捷：這行為不會為你支持的人加分

呂捷日前在網路上遭「小草」造謠，他分享提告的相關遭遇，引發網路熱議。他昨深夜再發文透露，在告完小草後成為小草公敵，並強調「什麼叫做大人，就是為自己的行為負起責任」。（翻攝自臉書）

2025/06/26 08:17

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕補教名師呂捷日前在網路上遭「小草」造謠，他提告後分享相關遭遇，引發網路熱議。昨深夜再發文透露，在告完「小草」後成為「小草公敵」，並質疑「你的行為並不會為你支持的人或是信仰加分，相反的會讓人更反感」，他也強調「什麼叫做大人，就是為自己的行為負起責任」、「還是要再說一次，政治是大事，但不見得是偉大的事」。

呂捷日前發文分享，表示被一名「小草」造謠並為此提告，結果在法庭上對方年邁的老父親現身向他道歉，他心酸之餘提出「和解的條件，是一個能承受的賠償、一篇臉書公開道歉」，引發網路熱議；有些網友支持，也有網友質疑他的做法，在發文下方還有網友留言稱「雖然老c很綠，但實在」。對此，呂捷回應：「我問過律師，這句『很綠』能不能提告，他說『可以』，恭喜，您是下一位。」

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昨深夜呂捷再度發文指出，「在我告完那位造謠的小草之後，我成為了小草公敵。這是我第一次對陌生人提告，我也委託了律師，在往後有類似的狀況時依其專業提出告訴」。

呂捷強調，就像他之前在庭上跟那位小草說的：「兄弟，我們無冤無仇，頂多就是政治立場不一樣，怎麼把話講得這麼難聽？為什麼要造謠？」他又說：「對於之前那位被我告的小草，我選擇輕輕放下，時至今日被小草出征我也沒有後悔。畢竟我們真的沒有什麼深仇大恨，沒有必要讓他的老父親為難，也不想他的孩子感到難堪。」

呂捷也質疑，「最近所有人都被綠了一輪~『綠暐瀚』、『綠揮文』、『綠智賢』，當然『綠捷』也不在話下」。對此，他也喊話小草：「朋友，當你來鬧版的時候，也就是當下情緒失控想來噁心我一下而已。但用假帳號、鎖帳號，也只是說明你不想負責任。什麼叫做大人，就是為自己的行為負起責任。你的行為並不會為你支持的人或是信仰加分，相反的會讓人更反感。」

呂捷也提到，「告不告的成有法院來決定，但要不要提告由律師來處理。最後還是要再說一次，政治是大事，但不見得是偉大的事。」他在文末也強調「我依舊沒有後悔放過那位朋友，畢竟人都有衝動的時候」。

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