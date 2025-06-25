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    賴清德籲透過罷免打掉雜質挨批 曹興誠：去掉「雜質」何錯之有？

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    2025/06/25 23:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德在「團結國家十講」第二講提及，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，引發藍白強烈批判。前聯電董事長曹興誠今日表示，打掉雜質，有什麼問題？這裡的雜質，不是講人，而是思想。如果講人會用「人渣」，不會用「雜質」。

    曹興誠發文指出，煉鋼的時候，需要打掉的雜質，包括炭、矽、磷、硫、錳等等。這些雜質存在，會影響鋼的品質。台灣民主邁進的過程中，一直存在許多雜質。這裡的雜質，不是講人，而是思想。如果講人我們會用「人渣」，不會用「雜質」，這些思想雜質，最嚴重的，就是「統一」。

    曹興誠比喻，統一就好像我們的隔壁鄰居，天天在敲打中間的隔牆，說要打個洞，然後跑來跟我們一起居住，還要分我們的財產，掌管我們的家務。這樣的行爲，當然嚴重侵犯我們的生命、財產和自由，也就是侵犯我們不可剝奪的基本人權。

    曹興誠痛批，中共天天威脅要以武力侵略台灣，而國民黨很多人不但不予以嚴厲譴責，反而附和中共，說這是什麼民族大業。侵犯自己民族的基本人權，卻說這是民族大業；這就好像天天餵家人吃毒藥，卻說有益家人健康。

    曹興誠直指，「統一」這個思想雜質，嚴重分裂了台灣人的國家認同，極度降低了我們的國家安全。這個思想雜質不去除掉，我們的民主自由遲早會失去。去掉雜質，何錯之有？

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